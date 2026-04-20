Ξεχάστε τις πιπεριές τσίλι: Το πιο καυτερό φυτό στον κόσμο -1.000 φορές ισχυρότερο από την καψαϊκίνη (vid)

Το πιο καυτερό φυτό στον κόσμο κάνει την πιο δυνατή πιπεριά τσίλι να μοιάζει ήπια σε σύγκριση με αυτό.

Οι πιπεριές τσίλι θεωρούνται το σύμβολο της καυτερής γεύσης, όμως ακόμα και η πιο ισχυρή από αυτές μοιάζει με... νερό μπροστά στο πιο καυτερό φυτό του κόσμου, ένα ταπεινό παχύφυτο που μοιάζει με κάκτο.

Η ουσία που είναι 1.000 φορές πιο δυνατή από την καψαϊκίνη

Η καψαϊκίνη είναι η γνωστή χημική ουσία που δίνει την κάψα στις πιπεριές. Ωστόσο, η ουσία ρεζινιφερατοξίνη (resiniferatoxin), που βρίσκεται στο φυτό Euphorbia resinifera στο Μαρόκο και στο Euphorbia poissonii στη Νιγηρία, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ενώ η καθαρή καψαϊκίνη αγγίζει τις 16 εκατομμύρια μονάδες στην κλίμακα Scoville, η ρεζινιφερατοξίνη φτάνει το εξωφρενικό νούμερο των 16 δισεκατομμυρίων μονάδων. Αυτό την καθιστά 1.000 φορές πιο ισχυρή από την καψαϊκίνη και ουσιαστικά ανυπόφορη για κάθε θηλαστικό, ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες.

Χημικό όπλο ναι, φαγητό όχι!

Η ρεζινιφερατοξίνη δεν είναι μια ουσία που μπορεί να καταναλωθεί μαγειρικά. Πρόκειται για την πιο ισχυρή φυσική ένωση που προκαλεί πόνο στον άνθρωπο, λειτουργώντας περισσότερο ως χημικό όπλο. Η επαφή μαζί της μπορεί να προκαλέσει σοβαρά χημικά εγκαύματα, ενώ έχει την ικανότητα να καταστρέφει τις νευρικές απολήξεις που αισθάνονται τον πόνο.

Ενώ η καψαϊκίνη διεγείρει τον υποδοχέα πόνου TRPV1 για μικρό χρονικό διάστημα, η ρεζινιφερατοξίνη προσκολλάται σε αυτόν με τέτοια ένταση που προκαλεί υπερφόρτωση ασβεστίου στα νευρικά κύτταρα, οδηγώντας στον θάνατο των νευρικών απολήξεων και σε μόνιμη απευαισθητοποίηση.

Για το φυτό Euphorbia resinifera, η παραγωγή αυτής της ακραίας ουσίας αποτελεί στρατηγική επιβίωσης. Είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να αποτρέπει τα φυτοφάγα ζώα από το να το πλησιάσουν, καθώς ακόμα και η παραμικρή επαφή είναι επώδυνη.

