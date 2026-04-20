ADAF: Ζήσε τη μεταμόρφωση!

Το 22o Athens Digital Arts Festival σε περιμένει (23-26/4) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ζήστε την εμπειρία της «Meta-Morphosis».

Η φύση δεν κάνει ποτέ λάθος! Κι αν κάνει (χαριτωμένη αυτοαναίρεση) το καλύπτει με το φως της. Η ασταμάτητη επανάληψη και εναλλαγή των εποχών είναι το ρολόι του χρόνου και αυτός σίγουρα δεν λαθεύει. Κάπου στο ενδιάμεσο, σε ένα αθέατο διάλειμμα, ο αέρας μπήκε βίαια στο χώμα και με τον ήλιο και το νερό έδωσαν τον άνθρωπο. Και αυτός, που στα δυο πόδια σηκώθηκε και είδε το άσβεστο αστέρι, γεύτηκε τον πηλό της δημιουργίας και ανακάτεψε το ύδωρ με το αίμα, έκλαψε, γέλασε, ερωτεύτηκε, πάλεψε, επιβίωσε και έφτιαξε φωτιές, τροχούς και μεταλλικές μύγες με φωτεινά κόκκινα μάτια. Η μεταμόρφωση ήταν πάντα μαζί μας. Μετά ήρθε ο Κάφκα και την έκανε όνειρο και εφιάλτη. Ας είναι...

Ο κόσμος αλλάζει από έξω προς τα μέσα και αυτό είναι απειλητικό και όμορφο την ίδια στιγμή. Το μοναδικό σταθερό σημείο είναι το ενδιάμεσο, η κινητή-ακίνητη παρουσία του φυσικού κόσμου. Όλα τα άλλα αλλάζουν, γιατί ο άνθρωπος, η γνώση και η φιλοδοξία του αυτό επιτάσσουν. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσουμε. Το ανεξερεύνητο είναι το όριο και η επόμενη μέρα η αλήθεια. Η διαδικασία αυτή δεν σταματά και για άλλη μια φορά μας δίνει μια συγκεντρωμένη εικόνα: το 22ο Athens Digital Arts Festival [23-26/4 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων].

Ο μετασχηματισμός μας παίρνει μαζί του



Ο άνθρωπος κοιτά το δημιούργημά του και δεν ξέρει πώς να συνεχίσει. Μάλλον, ξέρει, αλλά δεν γνωρίζει πού πάει. Το άγνωστο παίρνει λίγο από το ταλαιπωρημένο γνωστό και δείχνει το μέλλον. Και εδώ είναι το λάθος που σώζει η ομορφιά της εικόνας και της άξιας ανθρώπινης προσπάθειας: κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς θα είναι οι χρόνοι που θα έρθουν. Ο κόπος για να λυθούν τα μυστήρια που μας περιμένουν είναι που κάνει τη διαφορά και διατρέχει (και) το 22ο ADAF. Στο φετινό φεστιβάλ η «Μετά-Μόρφωση» [Meta-Morphosis] έχει τον πρώτο λόγο.

Αν σκεφτείτε τη σύνδεση τέχνης, τεχνολογίας, επιστήμης, πάντα έτσι ήταν. Κάτι δημιουργούνταν και μετά ερχόταν ο επόμενος άνθρωπος, η επόμενη έμπνευση, το τυχαίο και έδινε άλλο ένα προσωπείο σε αυτό που είχε φτιαχτεί από το μηδέν σχεδόν. Όσοι βρεθείτε στην Τεχνόπολη θα δείτε την έννοια της «αλλαγής» μέσα από τα ειλικρινή μάτια της άοκνης προσπάθειας για ανακάλυψη. Θα πλησιάσετε το πρόσωπο ενός κόσμου, ψηφιακού, που διαρκώς μετασχηματίζεται και μας παίρνει μαζί του. Και η επίσκεψη σας θα γίνει εκτός εργαστηρίων, εκτός κλειστών πεδίων δοκιμών. Τα τεχνολογικά/καλλιτεχνικά επιτεύγματα θα σας εντυπωσιάσουν και θα σας αφήσουν σε μια άλλη εποχή, στην 5η εποχή του χρόνου.

Θα πας και θα περάσεις τέλεια!



Το τι θα δεις στο 22o ADAF μοιάζει με άσκηση μετάφρασης αγγλικών, slang, με δοκιμασία αποκρυπτογράφησης. Αν πας εκεί, όμως, θα καταλάβεις και θα περάσεις τέλεια! Στο τριήμερο, λοιπόν, θα δεις Installations, Video Art, Animation, AR/VR/XR, Performances, Music, Workshops, Talks, Web Art, Digital Image, Games και ADAF Kids. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι θα είναι ξεχωριστή η φάση τους. Το περιγράφουν απλά και άμεσα. Αντιγράφουμε από το δελτίου Τύπου: Μοναδικοί δημιουργοί. Γέφυρα ανάμεσα στο τώρα και το μέλλον. Οικειοποίηση της τεχνολογίας. Μουσική. Τέχνη. Ανταλλαγή ιδεών! Ένας νέος τρόπος να βιώσουμε το πώς αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, να αναγνωρίσουμε τη σχέση ανάμεσα στο τεχνητό και το φυσικό, αλλά και να δούμε αλλιώς τη φυσική κληρονομιά που μεταβάλλεται από την κλιματική κρίση και την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Κι αν τα προηγούμενα σε κάνουν να αισθανθείς ψηφιακοφασαίος (sic), κανένα πρόβλημα. Καθετί που βλέπεις, μαθαίνεις, για καλό είναι. Εξάλλου, στο ADAF δεν χρειάζεται να είσαι expert για να πας. Οι experts θα είναι ήδη εκεί! Το φεστιβάλ είναι για όλους, χωρίς προϋποθέσεις γνώσεων. Για να ζήσουμε μία διαφορετική εμπειρία! Και φυσικά, δεν είναι μόνο για να βλέπουμε. Το 22ο ADAF σου δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής και αλληλεπίδρασης. Φυσικά δεν υπάρχει περιορισμός και μπορείς να πας μόνος σου, με παρέα, με την οικογένειά σου, ακόμα και με τη γιαγιά σου!

INFO

22ο Athens Digital Arts Festival

ΜΕΤΑ–MORPHOSIS

Πότε: 23 - 26 Απριλίου

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications.

