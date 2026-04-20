Οι «Αφυπνίσεις» της Βαλεντίνης Μαυροδόγλου

Το Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών - Pandolfini και Σιατέρλη Α.Μ.Κ.Ε. παρουσιάζει την έκθεση (24/4 – 30/5) της Βαλεντίνης Μαυροδόγλου με τίτλο «Αφυπνίσεις».

Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πάντα εδώ. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι εδώ και να λέει ότι η τέχνη πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινότητας μας. Και το όνομα αυτής, Βαλεντίνη Μαυροδόγλου παρακαλώ. Αυτή είναι η καλλιτέχνιδα, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που τιμά τον όρο εικαστικός. Η Βαλεντίνη, πάνω απ’ όλα, είναι αξιόλογος άνθρωπος με τα πάθη, τον ενθουσιασμό, τη δύναμη, την καλή της διάθεση και με το πάντα ανήσυχο καλλιτεχνικό, κοινωνικό, πολιτικό της πνεύμα. Αυτά που η ζωή μας φέρνει στο οπτικό πεδίο, βίαια, δίχως ερώτηση, η ίδια τα επεξεργάζεται με την ευαισθησία και την αποφασιστικότητά της και τα επιστρέφει πίσω, σε εμάς.

Η εν λόγω κυρία είναι ακούραστη και αγάπα πάρα πολύ την τέχνη της. Έχει λόγο για τα πράγματα που μας συμβαίνουν και έχει τον τρόπο να τα περνά στην τέχνη της. Χαράκτρια, ζωγράφος και στην ουσία ασταμάτητη εξερευνήτρια του ανθρώπινου, του ωραίου, του αληθινού, του δυνατού. Και επειδή θέλει πάντα να συνομιλεί μαζί μας μέσα από τα έργα της, φροντίζει να στήνει ατομικές εκθέσεις. Έτσι, στον χώρο τέχνης ETCH INK από τις 24 Απριλίου έως τις 30 Μαΐου 2026, παρουσιάζει την ατομική έκθεση με τίτλο «Αφυπνίσεις».

Ξυπνήματα



Όταν βλέπεις τα έργα της Βαλεντίνης καταλαβαίνεις τι σημαίνει η έννοια ξυπνήματα. Είναι αυτό το αναπάντεχο που ανακαλύπτεις. Είναι αυτό που υπάρχει κοντά σου, δίπλα σου, πίσω από τη ζωή σου, μπροστά απ’ αυτή, κάπου κρυμμένο στα τσιμέντα. Όταν η ματιά σου συναντά τα έργα της καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος μέσα σου πρέπει να ξυπνήσει και να δει πώς είναι να γελάς αληθινά, να νοιάζεσαι αληθινά, να λυπάσαι αληθινά. Η αθωότητα ενός παιδιού και η διαρκής ενηλικίωση του μεγάλου εντοπίζονται σε αυτά που μας δίνει η καλλιτέχνιδα. Αμεσότητα, ζωντάνια, ενέργεια, συμπυκνωμένη διαλεκτική επικοινωνία.

Η Βαλεντίνη Μαυροδόγλου αγαπά να φροντίζει τους ανθρώπους που την περιβάλλουν και αυτό γιατί αγαπά τη ζωή, το ταξίδι, τη θάλασσα, τα χρώματα και το σκοτάδι. Τα έργα της μπαίνουν στις φλέβες μας και τους δίνουν κι άλλα χρώματα, μας δίνουν νέα ρούχα που δεν φθείρονται. Ναι, αυτή είναι η Βαλεντίνη και αξίζει να επισκεφτείτε την δέκατη ατομική της έκθεση.

Εστιάζει στον άνθρωπο



Οι πληροφορίες για την έκθεση στέκονται στην καθαρότητα του καλλιτεχνικού της βλέμματος και στη βαθιά ανθρωπιά της. Αντιγράφουμε: Η δέκατη ατομική έκθεση της εικαστικού εστιάζει στον άνθρωπο και τον τρόπο που βιώνει τη σύγχρονη συνθήκη, μέσα σε ένα ολοένα ασφυκτικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Το διαρκές αίτημα αναζήτησης της ανθρώπινης μορφής στο έργο της μετατοπίζεται, αφουγκραζόμενο τις εσωτερικές και τις βαθύτερες μετατάξεις, ως απόρροια των εξωτερικών αναταράξεων στο διαρκές γίγνεσθαι. Από τα διερευνητικά βλέμματα, το ερωτικό χάδι και το τρυφερό συναπάντημα παλαιότερων έργων, η καλλιτέχνις περνά σε σώματα αγωνιούντα και χώρους που κραυγάζουν. Μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό βλέμμα και μια λεπτομερειακή χαρακτική γραφή, ο άνθρωπος αποτυπώνεται ως κάποιος που απελπίζεται, φοβάται και βασανίζεται, αλλά ταυτόχρονα αγωνίζεται και ελπίζει. Παράλληλα, εμφανίζεται ως οικολογικός καταστροφέας μέσα από το θλιμμένο βλέμμα των ζώων, ενδεής και αποξενωμένος.

Τα έργα της Μαυροδόγλου συνενώνουν τον εκφραστικό πλούτο σύγχρονων θεμάτων με τη σαφήνεια και λιτότητα της σύνθεσης. Στην έκθεση παρουσιάζονται νέα έργα ποικίλων τεχνικών φιλοτεχνημένα με χαρακτικές μεθόδους, όπως η γραμμική και η τονική οξυγραφία, καθώς και η χάραξη σε λινόλεουμ. Υιοθετώντας μια ιδιάζουσα και αμιγώς προσωπική χαρακτική γλώσσα, τα έργα της διακρίνονται για τη λεπτομερώς γραμμική απεικόνιση των μορφών, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης. Οι ανθρώπινες μορφές κυριαρχούν ως κεντρικές φυσιογνωμίες, είτε μόνες είτε σε διάλογο με τη σχηματοποιημένη αποτύπωση των αρχιτεκτονημάτων και την αναγωγή τους σε βασικά γεωμετρικά σχήματα, συνιστώντας εικαστικές συνδηλώσεις της κατακερματισμένης προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου.

Η νέα δουλειά της εικαστικού τροφοδοτείται από τη σύγχρονη συνθήκη και το υλικό της καθημερινότητας, μεταφέροντας σε εικόνες τους κραδασμούς που βιώνει ο σημερινός άνθρωπος, σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Οι βιωμένες αντιφάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και η κοινωνική εγρήγορση εκφράζονται διαμέσου των σκληρών αντιθέσεων άσπρου και μαύρου, της νευρώδους γραμμής και του σχεδίου, που γίνεται φορέας αισθημάτων και σκέψεων, αποκαλύπτοντας την κοσμοαντίληψη της καλλιτέχνιδας. Κορμιά που δεσπόζουν σαν υψωμένες γροθιές, κυρτωμένα σώματα και πρόσωπα που φέρουν παραδοσιακές καλύπτρες, καθώς και η σημειολογία ενός πουλιού, ενός μπαλονιού, ή τα παιδικά σφιχτοπλεγμένα δάχτυλα, μεταφέρουν ηχηρά την πρόθεση της δημιουργού για κοινωνική και πνευματική αφύπνιση που γίνεται επιτακτική ανάγκη και αίτημα ζωτικής σημασίας. Τα έργα της αρθρώνονται ως μορφές αντίδρασης, ακροβατώντας ανάμεσα στην απόγνωση και την ελπίδα, που μοιραία έχουν συναισθηματικό αντίκτυπο στον σύγχρονο άνθρωπο. [Κείμενο έκθεσης: Δήμητρα Κυριαζή, Γλύπτρια – Ιστορικός Τέχνης].



INFO

Βαλεντίνη Μαυροδόγλου

«Αφυπνίσεις»

Χώρος τέχνης ETCH INK [Αργυρουπόλεως 16, Λυκαβηττός, Αθήνα]

Εγκαίνια: Παρασκευή, 24 Απριλίου, 18:30 – 22:30

Διάρκεια έκθεσης: 24 Απριλίου – 30 Μαΐου, 2026

Ημέρες & ώρες λειτουργίας: Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή 18.00- 21.00 & Σάββατο 11.00 – 15.00

Επικοινωνία | [email protected] | www.athens-printmaking.com

