Πώς να κάνεις digital declutter και να πάρεις πίσω τον έλεγχο της καθημερινότητάς σου

Μικρές, πρακτικές αλλαγές στο κινητό σου που θα μειώσουν το ψηφιακό χάος και θα σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ήρεμη και συγκεντρωμένη

Αν νιώθεις ότι το κινητό σου σε κουράζει αντί να σε εξυπηρετεί, δεν είσαι η μόνη. Η καθημερινότητά μας έχει μεταφερθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στην οθόνη: δουλειά, επικοινωνία, ψυχαγωγία, ακόμα και οι σκέψεις μας. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε apps που δεν χρησιμοποιούμε, ατελείωτα notifications και φωτογραφίες που δεν θα ξαναδούμε ποτέ, δημιουργείται ένα ψηφιακό χάος που επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε.

Το digital clutter δεν είναι απλώς θέμα οργάνωσης, είναι θέμα ψυχικής ενέργειας. Κάθε ειδοποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη μας λειτουργεί σαν μια μικρή διακοπή στη σκέψη μας. Κάθε screenshot που κρατάμε «για μετά» είναι μια εκκρεμότητα που δεν κλείνει ποτέ. Ο εγκέφαλος, ακόμη κι αν δεν το συνειδητοποιούμε, καταγράφει όλα αυτά τα ανοιχτά «loops» και αυξάνει το αίσθημα πίεσης και διάσπασης προσοχής.

