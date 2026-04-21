Εφιάλτης για 50χρονη στις ΗΠΑ: Το AI την «αναγνώρισε» ως απατεώνα και την έκλεισε φυλακή (vid)

Γιαγιά φυλακίστηκε αδίκως για πάνω από πέντε μήνες μετά από σφάλμα αναγνώρισης προσώπου με τεχνητή νοημοσύνη.

50χρονη από το Τενεσί έζησε έναν αδιανόητο δικαστικό εφιάλτη, περνώντας πάνω από πέντε μήνες στη φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε ποτέ, εξαιτίας ενός λάθους σε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, η Angela Lipps πρόσεχε τα πέντε εγγόνια της όταν πάνοπλοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι της και τη συνέλαβαν υπό την απειλή όπλων.

Κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη στη Βόρεια Ντακότα, μια πολιτεία στην οποία η ίδια δεν είχε πατήσει ποτέ το πόδι της. Η ταυτοποίησή της έγινε αποκλειστικά μέσω λογισμικού αναγνώρισης προσώπου (AI facial recognition), το οποίο συνέκρινε πλάνα από κάμερες ασφαλείας τραπεζών με τη φωτογραφία της, κρίνοντας ότι τα χαρακτηριστικά τους ταίριαζαν.

Έμεινε για πάνω από πέντε μήνες στη φυλακή με μοναδικό στοιχείο την... αναγνώριση προσώπου

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Lipps ότι δεν είχε ταξιδέψει ποτέ ούτε με αεροπλάνο, οι αρχές την κράτησαν αρχικά σε φυλακή του Τενεσί και στη συνέχεια τη μετέφεραν στη Βόρεια Ντακότα.

Χρειάστηκαν πέντε μήνες και η παρέμβαση δικηγόρου, ο οποίος προσκόμισε τραπεζικά αρχεία που απέδεικναν ότι η Lipps βρισκόταν 1.200 μίλια μακριά την ώρα των εγκλημάτων, για να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Αφέθηκε ελεύθερη την παραμονή των Χριστουγέννων του 2025, χωρίς καμία συγγνώμη και χωρίς τρόπο να επιστρέψει στο σπίτι της.

Οι συνέπειες της άδικης φυλάκισης ήταν καταστροφικές. Στους μήνες που έλειπε, η Lipps έχασε το σπίτι της και τα κατοικίδιά της, καθώς δεν μπορούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς της. «Αν το μόνο στοιχείο που έχεις είναι η αναγνώριση προσώπου, θα έπρεπε να ψάξεις λίγο βαθύτερα», δήλωσε ο δικηγόρος της, ενώ η ίδια, φανερά τραυματισμένη από την περιπέτεια, δηλώνει απλά ανακουφισμένη που ο εφιάλτης τελείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στη Βόρεια Ντακότα.

