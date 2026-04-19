Χαμός σε αεροδρόμιο: Μεθυσμένος άνοιξε πόρτα ασφαλείας και 1.000 επιβάτες πέρασαν χωρίς έλεγχο

Ένα λάθος λίγων δευτερολέπτων προκάλεσε χάος σε αεροδρόμιο της Ευρώπης και μπλόκαρε πτήσεις

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας, όταν ένας μεθυσμένος επιβάτης κατάφερε άθελά του να προκαλέσει σοβαρή παραβίαση ασφαλείας, οδηγώντας εκατοντάδες ταξιδιώτες να περάσουν σε ελεγχόμενη ζώνη χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου.

Ο 48χρονος άνδρας, που επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αποπροσανατολισμού πριν φτάσει στην πύλη του. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσει τη διαδρομή του μέσα στο αεροδρόμιο, πάτησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης και άνοιξε μια πόρτα ασφαλείας, συνδέοντας απευθείας τη ζώνη Σένγκεν με τον διεθνή χώρο.

Το λάθος που έγινε… μονοπάτι

Η ανοιχτή πόρτα δημιούργησε την ψευδαίσθηση μιας κανονικής διαδρομής. Οι επιβάτες που βρίσκονταν κοντά δεν είχαν λόγο να υποψιαστούν κάτι και απλώς ακολούθησαν τη ροή. Μέσα σε λίγα λεπτά, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν περάσει σε άλλη ζώνη του αεροδρομίου χωρίς κανέναν έλεγχο.

Αν και οι αρχές εντόπισαν την παραβίαση σε λιγότερο από τρία λεπτά, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Η διαδικασία ασφαλείας θεωρήθηκε πλέον άκυρη και έπρεπε να ξεκινήσει από την αρχή για όλους όσοι είχαν περάσει.

Χάος, καθυστερήσεις και επανέλεγχοι

Περίπου 1.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από το περιστατικό, με πτήσεις προς προορισμούς όπως το Αλγέρι, η Καζαμπλάνκα και η Ρεϊνιόν να καθυστερούν από 45 λεπτά έως και δύο ώρες.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να συγκεντρώσουν εκ νέου όλους τους ταξιδιώτες και να επαναλάβουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου από την αρχή. Το αεροδρόμιο ουσιαστικά «πάγωσε» για αρκετή ώρα, μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

Ο μόνος που δεν πέταξε

Ο 48χρονος εντοπίστηκε γρήγορα μέσω των καμερών ασφαλείας και συνελήφθη. Λόγω της κατάστασής του, οδηγήθηκε σε κρατητήριο μέχρι να συνέλθει από το αλκοόλ.

Η πτήση του προς Κωνσταντινούπολη αναχώρησε τελικά με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, αλλά χωρίς εκείνον. Ήταν ο μόνος επιβάτης που έμεινε πίσω από ένα περιστατικό που επηρέασε εκατοντάδες.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι τόσο σπάνια όσο θα περίμενε κανείς. Σε αρκετές περιπτώσεις, επιβάτες που βρίσκονται σε σύγχυση ή απλώς βιάζονται, επιχειρούν να ανοίξουν πόρτες ασφαλείας θεωρώντας ότι πρόκειται για κανονική διαδρομή.

