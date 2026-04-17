Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει στον επετειακό 20ό Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin, με 16.500 δρομείς!

Με 16.500 δρομείς και με ξεχωριστές δράσεις, αντάξιες της μεγαλύτερης διοργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας, θα γιορτάσει ο «Μαραθώνιος της Ιστορίας» τα είκοσι χρόνια από τη γέννησή του!

Ο επετειακός 20ός Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin έρχεται την Κυριακή 26 Απριλίου με καινοτομίες και εκπλήξεις, οι οποίες θα αναδείξουν τον πολύπλευρο χαρακτήρα ενός θεσμού με παγκόσμιο χαρακτήρα, που αποτελεί ισχυρό θεμέλιο κοινωνικής προσφοράς, δημιουργεί πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή, και κατακτά διαρκώς νέες κορυφές, χάρη στην υψηλή ποιότητα και την άριστη υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων!

Σε μια ημερομηνία - ορόσημο, με την συμπλήρωση ακριβώς 20 χρόνων από την τέλεση του πρώτου Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ που είχε διεξαχθεί στις 16 Απριλίου 2006, πραγματοποιήθηκε η επίσημη Συνέντευξη Τύπου του φετινού, επετειακού «Μαραθωνίου της Ιστορίας», στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. Εκεί, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι στην αφετηρία θα βρεθούν φέτος συνολικά 16.500 δρομείς (2.024 εγγεγραμμένοι στον Μαραθώνιο Δρόμο, 3.726 στον Δρόμο Υγείας 10.000μ., 7.250 στον Δρόμο Υγείας 5.000μ., 2.000 παιδιά στον Δρόμο Μαθητών Δημοτικών Σχολείων, καθώς και 1.500 θέσεις που θα δοθούν για εγγραφές της τελευταίας στιγμής). Τονίστηκε, μάλιστα, ότι οι εγγραφές στον Μαραθώνιο Δρόμο και στον Δρόμο Υγείας 10.000μ. σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση άνω του 40% σε σχέση με πέρσι!

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν επίσης ότι οι 1.500 επιπλέον θέσεις θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας σε όσους προσέλθουν στο Κέντρο Εγγραφών (Registration Center), που θα λειτουργήσει στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο (αίθουσα εκδηλώσεων, 3ος όροφος) από την επόμενη Πέμπτη (23/04) μέχρι το Σάββατο (25/04), ώρες 10:00 - 19:00.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο δρόμο (ώρα έναρξης: 07:30, αφετηρία: Πέλλα), καθώς επίσης τον Δρόμο Υγείας 10.000μ. (ώρα έναρξης 08:30, αφετηρία: Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων) και τον Δρόμο Υγείας 5.000μ. (ώρα έναρξης: 12:30, αφετηρία: Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης).

Εκτός επίσημου αγωνιστικού προγράμματος θα διεξαχθεί ο Δρόμος 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων (ώρα έναρξης 08:30, αφετηρία: Πλατεία Αριστοτέλους). Μετά τον τερματισμό, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και παιδαγωγικών παιχνιδιών Kids’ Athletics με τη μέριμνα του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.

Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, μετατρέποντας τον επετειακό 20ο Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - bwin σε μια μεγάλη γιορτή για όλη την οικογένεια.

Με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από τη γέννηση του θεσμού και σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα διοργανωθεί Επιστημονική Ημερίδα την παραμονή των αγώνων, το Σάββατο (25/04) στο Makedonia Palace (ώρες 15:00 - 18:00), με θέμα «20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Δρόμοι Υγείας, Ποιότητα Ζωής, Αθλητικός Τουρισμός, Προβολή & Οικονομία», με διακεκριμένους ομιλητές και με είσοδο ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους.



Επίσης, η καθιερωμένη Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (25/04) και θα καλύψει την απόσταση από την Αρχαία Πέλλα μέχρι την παραλία της Θεσσαλονίκης, διερχόμενη από 13 σταθμούς, συμβολίζοντας την προσπάθεια του ανθρώπου για σωματική και πνευματική ολοκλήρωση και την αέναη αγωνία του για το αγαθό της ειρήνης και τον διάλογο μεταξύ των λαών.

Παράλληλα με τον Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ θα διεξαχθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου ΑμεΑ από την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΑΟΜ-ΑμεΑ) με την υποστήριξη της Ο.Ε. της διοργάνωσης.

Στον χαιρετισμό τους στην Συνέντευξη Τύπου, οι παρευρισκόμενοι ομιλητές τόνισαν τα εξής:

Νίκος Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος ΜΕΑΣ Τρίτων): «Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον αθλητισμό αλλά και για την ταυτότητα της πόλης. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο: Να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όμως το όραμά μας δεν είναι μόνο αναπτυξιακό, αλλά και βαθιά κοινωνικό. Ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και όσα έσοδα δημιουργούνται από τις διοργανώσεις επιστρέφονται μέσα στην ίδια χρονιά στην κοινωνία και στην πόλη. Τα τελευταία χρόνια μέσα από τις διοργανώσεις αυτές έχουν υλοποιηθεί δράσεις όπως η κατασκευή και ανακαίνιση κοινόχρηστων χώρων αθλητισμού, η υποστήριξη κοινωνικών φορέων και ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, κ.ά.. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δ.Σ του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, πρόκειται για μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αγάπη για τον αθλητισμό.

Ιδιαίτερη σημασία φέτος έχει και η επιστροφή του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης. Μετά από περίοδο παρουσίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πρέπει να επανέλθει εκεί όπου ανήκει, στην καρδιά της πόλης. Η επιστροφή αυτή αναβαθμίζει την εμπειρία των δρομέων, ενισχύει την συμμετοχή και επανασυνδέει τη διοργάνωση με την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, φίλο μου, φίλο όλων των αθλητικών δρωμένων, αλλά κυρίως υπηρέτη της ευημερίας της πόλης, είμαστε κοντά στο να βρούμε τη χρυσή τομή ώστε να το πετύχουμε.

Οι διοργανώσεις μας δεν είναι μόνο αθλητικές. Είναι πολιτιστικά γεγονότα που συνδέουν την ιστορία και την σύγχρονη αισθητική κουλτούρα. Παράλληλα αποτελούν σημαντικό τουριστικό προϊόν, προσελκύουν επισκέπτες από το εξωτερικό, ένα δυναμικό κοινό, δημιουργούν πολυήμερη επισκεψιμότητα και προβάλλουν διεθνώς τη Θεσσαλονίκη.

Η συμβολή στην τοπική οικονομία είναι ουσιαστική, άλλωστε ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης που συμπλέει μαζί μας είναι υπέρμαχος των διοργανώσεών μας. Βρίσκομαι άλλωστε σε προσωπική επαφή με τον κ. Παντελή Φιλιππίδη, ώστε τις ημέρες των αγώνων να διοργανώσουμε κοινές δράσεις.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους Χορηγούς και στους Υποστηρικτές μας. Δεν θα ήταν τίποτε δεδομένο χωρίς αυτούς. Ιδιαίτερη αναφορά στον Ιβάν Σαββίδη για την σημαντική του στήριξη: Για την παραχώρηση χώρου στον ΟΛΘ, για τη φιλοξενία της σημερινής Συνέντευξης Τύπου στο Makedonia Palace αλλά και της Επιστημονικής Ημερίδας το Σάββατο 25 Απριλίου και για την τηλεοπτική προβολή μέσω του OPEN.

Κλείνοντας, οι διοργανώσεις αυτές δεν ανήκουν στον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, ανήκουν στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη αξίζει διοργανώσεις που δεν είναι απλά μεγάλες, αλλά είναι ουσιαστικές».

Κώστας Γιουτίκας (Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης): «Είναι με βεβαιότητα το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το μυστικό της επιτυχίας; Ότι αποτελεί μία διοργάνωση τεχνικά άρτια και ότι το δρομικό πρόγραμμα απευθύνεται πραγματικά σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς εξαιρέσεις. Ο κόσμος το έχει κάνει δική του υπόθεση και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μαραθωνίου. Είναι, επίσης, μία εξαιρετική δυνατότητα προσφοράς στην τουριστική προβολή Θεσσαλονίκης και συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, που αναδεικνύει την σύγχρονη φυσιογνωμία της πόλης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει εμπράκτως αυτή την κορυφαία διοργάνωση και αξίζει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, στον Πρόεδρό του Νίκο Κωνσταντινίδη, στον Γενικό Διευθυντή της διοργάνωσης Δρόσο Χριστόπουλο και σε όλα τα μέλη, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Θα είμαστε όλοι εκεί για να ζήσουμε ξανά αυτή την εμπειρία».



Χρήστος Μήττας (Γενικός Γραμματέας Ο.Ε., Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας): «Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έχει καθιερωθεί και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Η συμβολή όλων των φορέων είναι καθοριστική και δεν αποτελεί απλώς ένα αθλητικό γεγονός, αλλά είναι μια γιορτή συμμετοχής, ευγενούς άμιλλας και πολιτισμού, που ενισχύει τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Τονίζω τη σταθερή μας δέσμευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να στηρίζουμε και να εξελίσσουμε τον θεσμό, ώστε να γίνεται καλύτερος κάθε φορά».

Λάζαρος Κυρίζογλου (Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ): «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ σε όλες τις διατελέσασες διοικήσεις του και σε όλους τους φορείς στήριξαν κατά καιρούς την συγκεκριμένη προσπάθεια, Είκοσι χρόνια είναι πολύ σημαντικός σταθμός χρονικά και ιστορικά. Δείχνει ότι η αρχική επιλογή ήταν σωστή και ότι ο σπόρος ρίζωσε και κάρπισε.

Είναι ένα πολυσήμαντο γεγονός που εκπέμπει αθλητικά μηνύματα, καθώς επίσης πολιτισμού, ιστορίας και άλλα μηνύματα που εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι και το οποίο στηρίζει την οικονομία του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Συγχαίρω όσους συνέδραμαν και συνδράμουν ακόμη και σήμερα για τη διοργάνωση που φέρει το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του μεγίστου των Ελλήνων».

Κούλα Γιαννακίδου (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού Δήμου Θεσσαλονίκης): «Φτάσαμε πλέον στον 20ό Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, έναν Μαραθώνιο που είναι θεσμός στην πόλη. Εμείς οι άνθρωποι του αθλητισμού ξέρουμε πόση δουλειά και προσπάθεια χρειάζεται για να γίνει μία διοργάνωση, πολύ περισσότερο όταν αυτή γιγαντώνεται και φτάνει στα σημερινά μεγέθη. Είναι πολύ όμορφο να βγαίνει κανείς στους δρόμους και να χαίρεται με το να βλέπει τους δρομείς και τους οικείους τους να τρέχουν, αλλά είναι πολύ μεγάλη η χαρά και για τους ίδιους τους αθλούμενους που περιμένουν πώς και πώς να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο αγώνα. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση και σε όσους θα λάβουν μέρος, εύχομαι η συμμετοχή να τους μείνει αξέχαστη για άλλη μια φορά».

Παντελής Φιλιππίδης (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης): «Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ έγινε ένας μεγάλος θεσμός μέσα από την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων, που ανιδιοτελώς έτρεξαν για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ως Θεσμικοί Υποστηρικτές του Μαραθωνίου, συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Καλή επιτυχία σε όλους και εύχομαι τα είκοσι χρόνια επιτυχημένης πορείας του θεσμού να γίνουν τριάντα, σαράντα και ακόμα περισσότερα».

Το δικό του μήνυμα έστειλε, επίσης, ο Δήμαρχος Πέλλας, Στάθης Φουντουκίδης, χαιρετίζοντας τη διοργάνωση και ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες: «Φέτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την πρώτη εκκίνηση του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ο οποίος πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους εκείνους που με τόσο ζήλο έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τόσο υψηλά στάνταρ και να είμαστε όλοι περήφανοι για το αποτέλεσμα αυτό. Καλή επιτυχία και ραντεβού στην εκκίνηση, την Κυριακή 26 Απριλίου».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, μεταξύ άλλων, και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας-Θράκης, Γεώργιος Τζιοπάνος.

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου έγινε η παρουσίαση της Μαρίας Πολύζου ως Διευθύντριας Ανάπτυξης της διοργάνωσης (Event Development Manager).

Η αθλήτρια - θρύλος, η οποία αποτελεί την κάτοχο του Πανελληνίου ρεκόρ στον Μαραθώνιο από το 1998 και υπήρξε η πρώτη Ελληνίδα που ολοκλήρωσε την εμβληματική διαδρομή των 524 χιλιομέτρων Αθήνα - Σπάρτη - Αθήνα - Μαραθώνας, τιμώντας την κληρονομιά του Φειδιππίδη, τόνισε με ιδιαίτερη χαρά:

«Είναι μια μεγάλη μέρα και πολύ τιμητική για μένα. Σημαίνει πολλά το να είμαι ανάμεσα στην οικογένεια του Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και έχω πολλά όνειρα για αυτή τη διοργάνωση, επειδή το αξίζει. Μέσα σε αυτά τα είκοσι χρόνια, χιλιάδες δρομείς -κι εγώ ανάμεσά τους- έχουμε τρέξει από την Πέλλα στον Λευκό Πύργο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Νίκο Κωνσταντινίδη και όλο το ΔΣ του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ που με εμπιστεύτηκε να είμαι σε αυτή την οικογένεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους χιλιάδες δρομείς που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους την Κυριακή 26 Απριλίου. Πάμε δυνατά, για να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά τον σπουδαίο Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ!»

Σε ερώτηση για το Πανελλήνιο ρεκόρ της και το αν μπορεί να καταρριφθεί στο προσεχές μέλλον, σχολίασε: «Η διαδρομή του Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι η πιο γρήγορη στη χώρα μας και πιστεύω ότι εδώ στη Μακεδονία μπορεί να σπάσει το ρεκόρ -και εύχομαι να σπάσει. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να το δούμε να καταρρίπτεται εδώ και εμείς να χειροκροτήσουμε ως θεατές την αθλήτρια που θα το πετύχει. Η Ματίνα Νούλα είναι μία από τις αθλήτριες που θα μπορούσαν να το καταφέρουν».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, Βασίλης Μπλέσιος, αναφέρθηκε στους Χορηγούς και Υποστηρικτές της διοργάνωσης, αλλά και στα συστατικά που κάνουν τον συγκεκριμένο θεσμό απόλυτα επιτυχημένο: «Το μυστικό επιτυχίας ενός τέτοιου τεράστιου event, που έχει ένα τεράστιο brand όπως είναι ο Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αποτελείται από δύο στοιχεία: Το πρώτο είναι το πάθος και η γνώση για το προϊόν και το δεύτερο είναι η καλλιέργεια όλων των πολυθεματικών διαφορετικών πλευρών μιας τέτοιας διοργάνωσης. Οι Μαραθώνιοι είναι αθλητικά γεγονότα, προφανώς, αλλά είναι επίσης κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα, που τονώνουν την τοπική αγορά. Γι’ αυτό, ασχολούμαστε με όλες τις πλευρές αυτού του event και αναπτύσσουμε ισομερώς όλες τις πλευρές του brand» τόνισε ο κ. Μπλέσιος, πριν προχωρήσει στη παρουσίαση των Χορηγών της φετινής διοργάνωσης:

Του Ονομαστικού Χορηγού bwin, του Κύριου Χορηγού ΑΥΡΑ, του Χορηγού Τηλεοπτικής Κάλυψης ΕΡΤ3, των Χορηγών ena athletics, Chiquita, COSMOS SPORT, Βιοϊατρική (Επίσημος Χορηγός Υγείας), Makedonia Palace (Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας), ΕΥΑΘ, ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, Drive, ΑΝΑΔΟΜΩ, autodia (Ευγενικός Υποστηρικτής Κοινωνικής Ευθύνης), των Υποστηρικτών ΒΕΡΓΙΝΑ, Μακεδονικός Χαλβάς, CHERY - Αδαμίδης Α.Ε., ecocar (Οικολογικός Υποστηρικτής Αστικών Μετακινήσεων), CYCLE, Taxiway, PRINTCODE, musicsp, SQUEEZY, MAXIM Catering, nakd, καθώς και του Ομίλου Metromedia και όλων των Χορηγών Επικοινωνίας. Παράλληλα έγινε αναφορά στη ZeniΘ με την κορυφαία ενέργεια της οποίας τρέχει η διοργάνωση.

Ο Γενικός Διευθυντής Δρόσος Χριστόπουλος αναφέρθηκε στην προσφορά του Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και παρουσίασε το συλλεκτικό μετάλλιο και το σπάνιας ομορφιάς επετειακό μπλουζάκι της φετινής διοργάνωσης, καθώς και τις αγωνιστικές διαδρομές που προσφέρονται για εξαιρετικές επιδόσεις.

«Ο «Μαραθώνιος» της Ιστορίας και ο «Νυχτερινός» καθιέρωσαν την Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία γενικότερα στον Παγκόσμιο αθλητικό δρομικό χάρτη ως σημαντικό προορισμό αθλητικού τουρισμού. Αποτελούν σημαντικούς πρεσβευτές προβολής και αναγνωρισιμότητας της περιοχής μας σε όλο τον πλανήτη, και δύο φορές τον χρόνο στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περιόδου χιλιάδες επισκέπτες απολαμβάνουν την φιλοξενία και την συμμετοχή σε δύο άρτιες διοργανώσεις οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά πέραν των άλλων οφελών και στην τοπική οικονομία. Η επίτευξη όμως του σημαντικότερου και πρωταρχικού μας στόχου, να στρέφουμε το κοινό προς τον αθλητισμό υγείας βελτιώνοντας το επίπεδο ευτυχίας και την ποιότητας ζωής τους είναι το γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. 20 χρόνια πριν ελάχιστοι τρέχαν στην Παραλία της Θεσσαλονίκης και από πολλούς θεωρούνταν «τρελοί», σήμερα 20 χρόνια μετά όλοι οι ελεύθεροι χώροι άθλησης είναι γεμάτοι με δρομείς υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν στις διοργανώσεις μας, σε άλλες διοργανώσεις της πόλης μας, σε άλλες διοργανώσεις της χώρας με την παρέα τους και την οικογένειας τους και πάρα πολλοί από αυτούς συνδυάζουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό συμμετέχοντας σε αντίστοιχες μεγάλες διοργανώσεις ως τουρίστες αλλά και ως πρωταγωνιστές. Σε λίγες μέρες στον Επετειακό 20ο Διεθνή Μαραθώνιο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – bwin στους δύο μεγάλους Δρόμους έχουμε αύξηση συμμετοχών 40% που σημαίνει ότι από τους 16.500 χιλιάδες εγγεγραμμένους οι 6.000 χιλιάδες δρομείς θα συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο Δρόμο και στα 10χλμ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μόνο γι’ αυτούς τους δύο Δρόμους η πόλη μας εκείνο το τριήμερο θα φιλοξενήσει περίπου 10.000 επισκέπτες από άλλες πόλεις και το εξωτερικό.», τόνισε ο κ. Χριστόπουλος.

Ειδική αναφορά έγινε στις συμμετοχές των δρομέων ανά Δρόμο αγωνιστικού προγράμματος, στην υποστήριξη της αγωνιστικής συμμετοχής τους τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και στην τροφοδοσία τους, καθώς και στη συμμετοχή ξένων δρομέων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

«Θα υπάρχει άριστη υποστήριξη για την ασφάλεια των δρομέων και είμαστε προετοιμασμένοι για να παρέχουμε τις αρτιότερες συνθήκες σε κάθε συμμετέχοντα, ώστε να ζήσει μία ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλής ποιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι για την υποστήριξη των Μαραθωνοδρόμων θα υπάρχουν έξι επίσημοι δρομείς καθοδήγησης (Pacers) με σημαντική προσφορά στο δρομικό κίνημα και σημαντικές κατά καιρούς διακρίσεις, οι οποίοι ευγενώς προσφέρθηκαν να στηρίξουν την προσπάθεια των συμμετεχόντων δρομέων του Μαραθωνίου στοχεύοντας σε χρόνους 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00 και 4:15 ωρών, βοηθώντας τους συμμετέχοντες στην επίτευξη των προσωπικών στόχων τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Γιάννη Κρέκα, Αγαμέμνων Κοτσυφάκη, Τιγκράν Σαγκατελιάν, Βασιλική Καραγεωργάκη, Γιώργο Σαββίδη και Ηλία Τσαπαρέλη.

Ξεχωριστή μνεία έγινε, επίσης, στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης της διοργάνωσης καθώς και στη σταδιακή μετατροπή της σε αμιγώς «πράσινη» παρεμβαίνοντας δραστικά σε ένδεκα τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τέλος, αναφέρθηκε στους 1.250 εθελοντές και σε όλους τους Θεσμικούς και τους Εθελοντικούς Φορείς Υποστήριξης, χωρίς την καθοριστική συμβολή των οποίων δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχημένη τέλεση της διοργάνωσης.

Πριν από την ολοκλήρωση της Συνέντευξης Τύπου προβλήθηκαν βίντεο με όμορφες εικόνες από τη διοργάνωση, καθώς και βίντεο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος σταθερά υποστηρίζει τον «Μαραθώνιο της Ιστορίας».

Ο Διεθνής Μαραθώνιος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αποτελεί τακτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων AIMS. Ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, την έγκριση του οποίου έχει και διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics σε αγωνιστικές διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίησή της. Διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ με τη θεσμική συνεργασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την αιγίδα της οποίας φέρει. Τελεί επίσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού - Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού - Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παράλληλα τελείται με την ευγενική υποστήριξη των ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας, υποστηρίζεται θεσμικά από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών και Εθελοντικών Φορέων Υποστήριξης, όπως αυτοί φαίνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ww.atgm.gr, www.alexanderthegreatmarathon.org.

