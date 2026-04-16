Κίνα: Γυναίκα πέταξε περίπου 160.000 δολάρια από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με τον σύζυγό της
Ψύχραιμα το πήρε...
Έρευνα έχουν ξεκινήσει οι κινεζικές αρχές μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην επαρχία Guangdong, όπου μία γυναίκα φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου να πετά από το διαμέρισμά της, σε πολυώροφο κτίριο, μετρητά αξίας περίπου 162.247 δολαρίων.
Τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χαρτονομίσματα των 1.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ, προκάλεσαν αναστάτωση στην περιοχή, καθώς κάτοικοι και περαστικοί έσπευσαν να συλλέξουν τα χαρτονομίσματα που έπεφταν από ψηλά.
