Η AGON by AOC επιβεβαιώνει τη θέση της ως η Νο. 1 μάρκα οθονών gaming στην Ευρώπη

Η σταθερή ηγετική θέση στην αγορά και η αυξανόμενη δυναμική της τεχνολογίας OLED χαρακτηρίζουν το 2025 για την AGON by AOC.

Η AGON by AOC, η κορυφαία παγκοσμίως μάρκα οθονών για gaming, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ως το Νο.1 brand στην Ευρώπη στην κατηγορία οθονών gaming με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και άνω. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Context για την περίοδο από το 1ο έως το 4ο τρίμηνο του 2025, το brand διατήρησε την ηγετική του θέση στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κλείνοντας την περίοδο με αύξηση του τριμηνιαίου μεριδίου αγοράς κατά 2,5% και ενισχύοντας περαιτέρω την ισχυρή ανταγωνιστική της παρουσία στον ευρωπαϊκό κλάδο των gaming monitors.

Η AGON by AOC επιβεβαιώνει τη θέση της ως η Νο. 1 μάρκα οθονών gaming παγκοσμίως στα τέλη του 2025

Σταθερή ανάπτυξη σε μια ώριμη αγορά

Η ευρωπαϊκή αγορά οθονών για gaming συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, και η AGON by AOC αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτήν. Η μάρκα κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,2% στον όγκο πωλήσεων και σημαντική τριμηνιαία αύξηση 45% τον 4ο τρίμηνο του 2025, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή ζήτηση των καταναλωτών για οθόνες gaming υψηλής απόδοσης σε ολόκληρη την ήπειρο.

Αυτή η σταθερή απόδοση είναι αποτέλεσμα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής προϊόντων που καλύπτει όλα τα επίπεδα της αγοράς των παιχνιδιών. Από τη σειρά AOC GAMING, η οποία προσφέρει οθόνες Fast IPS και OLED με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, σχεδιασμένες για ευέλικτες εμπειρίες παιχνιδιού, έως τη σειρά AGON PRO με την πρωτοποριακή τεχνολογία QD-OLED ή τους εξαιρετικούς ρυθμούς ανανέωσης 610 Hz για τους πιο απαιτητικούς λάτρεις και τους επαγγελματίες των esports, η AGON by AOC προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προσαρμοσμένο σε κάθε επίπεδο ανταγωνιστικού παιχνιδιού.

Η δυναμική της τεχνολογίας OLED επιταχύνεται

Μια καθοριστική τάση για το 2025 ήταν η επιταχυνόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας OLED στις gaming οθόνες. Μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2025, το μερίδιο αγοράς της AGON by AOC στον τομέα των OLED οθονών gaming αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση και κατά επιπλέον 1,5% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τόσο τη δέσμευση της μάρκας σε αυτή την τεχνολογία όσο και την αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ των gamers για την ανώτερη αντίθεση, την ακρίβεια χρωμάτων και την απόκριση των οθονών OLED.

Με μια ολοένα και ευρύτερη γκάμα μοντέλων QD-OLED που είναι ήδη διαθέσιμα στις σειρές gaming της AOC και AGON PRO, η μάρκα βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική, καθώς η τεχνολογία OLED συνεχίζει τη μετάβασή της από μια εξειδικευμένη αγορά υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς οθονών για gaming.

«Η διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην Ευρώπη αντανακλά το πόσο καλά η στρατηγική μας για τα προϊόντα βρίσκει απήχηση στους παίκτες σε ολόκληρη την περιοχή,& αναφέρει ο Stefan Sommer, Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη της AOC International B.V. "Ο στόχος μας ήταν πάντα η προώθηση της τεχνολογίας οθονών σε ολόκληρη την αγορά των παιχνιδιών. Είτε αυτό σημαίνει τη διάθεση ρυθμών ανανέωσης 240 Hz και άνω σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω της σειράς AOC GAMING, είτε το να ξεπερνάμε τα όρια του εφικτού με την τεχνολογία QD-OLED στις σειρές AGON PRO και, πρόσφατα, επίσης στη σειρά AOC GAMING, είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε ισχυρή απόδοση και καινοτομία σε κάθε επίπεδο.»

Το όριο των 240 Hz και πέρα από αυτό

Το τοπίο των οθονών για ανταγωνιστικό gaming έχει αλλάξει ριζικά. Ενώ παλαιότερα τα 144 Hz αποτελούσαν το σημείο αναφοράς για τις οθόνες gaming, πλέον τα 240 Hz έχουν γίνει το πρότυπο που αναμένουν οι ανταγωνιστικοί gamers. Η σειρά AGON by AOC έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της μετάβασης, με μια εκτενή γκάμα μοντέλων 240 Hz και άνω, διαθέσιμων τόσο στη σειρά AOC GAMING όσο και στη σειρά AGON PRO.

Το 2026, η μάρκα σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα προϊόντων της με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, συνεχίζοντας να καθιστά προσιτές τις οθόνες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας σε όλους. Αυτό περιλαμβάνει νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι τα πλεονεκτήματα απόδοσης των 240 Hz και άνω θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

«Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, αλλά αυτό που πραγματικά αντιπροσωπεύουν είναι η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Ευρωπαίοι παίκτες στο εμπορικό μας σήμα,» αναφέρει ο Richard Chang, Επικεφαλής Πωλήσεων Ευρώπης της AOC International B.V. «Η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά περισσότερο από 8% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός σταθερού και αυξανόμενου μεριδίου αγοράς, μας δείχνει ότι ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς. Κοιτώντας μπροστά, οι επενδύσεις μας στην τεχνολογία OLED και στις οθόνες με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανανέωσης θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να καθορίζουμε τον ρυθμό το 2026.»

Η καινοτομία στο gaming προσεγγίζει νέο κοινό

Η τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναπτυχθεί μέσω της σειράς προϊόντων gaming AGON by AOC συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη αγορά οθονών. Καινοτομίες που εισήχθησαν για πρώτη φορά στις οθόνες gaming, όπως υψηλότεροι ρυθμοί ανανέωσης, βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης και βελτιωμένη ακρίβεια χρωμάτων, βρίσκουν όλο και περισσότερο εφαρμογή στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές οθόνες. Η τρέχουσα γκάμα της AOC περιλαμβάνει ήδη οθόνες γραφείου με ρυθμούς ανανέωσης 100-120 Hz, προσφέροντας μια αισθητά πιο ομαλή οπτική εμπειρία στις καθημερινές εργασίες στον υπολογιστή, ένα άμεσο αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης που καθοδηγείται από τον τομέα των παιχνιδιών.

