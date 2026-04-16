Κομήτης που δεν έχει εμφανιστεί εδώ και 170.000 χρόνια, ετοιμάζεται να φωτίσει τον ουρανό

Η ανακάλυψη και η πορεία του κομήτη.

Ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας στους λάτρεις του ουρανού μια ευκαιρία που κυριολεκτικά συμβαίνει μία φορά στη ζωή.

Ο κομήτης C/2025 R3 (PANSTARRS), ένας μυστηριώδης επισκέπτης από το απομακρυσμένο Νέφος του Όορτ, κατευθύνεται προς το κοντινότερο σημείο του στον Ήλιο έπειτα από περίπου 170.000 χρόνια.

Η προσέγγισή του δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα, με τους επιστήμονες να εκτιμούν ότι ενδέχεται να γίνει ακόμη και ορατός με γυμνό μάτι, καθώς η φωτεινότητά του αυξάνεται εντυπωσιακά.

