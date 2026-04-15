Υπερυπολογιστής της NASA προβλέπει πότε θα τελειώσει η Γη: Και είναι νωρίτερα απ’ ότι πιστεύαμε

Μέχρι πρόσφατα, οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη για περίπου δύο δισεκατομμύρια χρόνια, καθώς η σταδιακή αύξηση της φωτεινότητας του Ήλιου θα οδηγούσε αργά αλλά σταθερά σε ακραίες θερμοκρασίες

Το «ρολόι της Αποκάλυψης» πλησιάζει όσο ποτέ τα μεσάνυχτα, μια ένδειξη που εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιεί το Bulletin of the Atomic Scientists για να αποτυπώσει τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας καταστροφής.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι απειλές πυρηνικής σύγκρουσης, η κλιματική κρίση και οι ανεξέλεγκτες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό. Ωστόσο, ακόμη κι αν η ανθρωπότητα καταφέρει να αποφύγει αυτά τα σενάρια, υπάρχει ένα αναπόφευκτο τέλος για τη ζωή στη Γη.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience, η βιωσιμότητα της Γης έχει πιο περιορισμένο ορίζοντα από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Οι ερευνητές Kazumi Ozaki και Christopher T. Reinhard εκτιμούν ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη θα πάψει να είναι φιλική για τη ζωή πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις.

