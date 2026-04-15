Το Σύμπαν διαστέλλεται «πολύ γρήγορα»: Και οι επιστήμονες δεν έχουν ιδέα γιατί

Η διαστολή του σύμπαντος «τρέχει» πιο γρήγορα απ’ όσο μπορεί να εξηγήσει η σημερινή επιστημονική θεωρία, σύμφωνα με νέα μελέτη διεθνών αστρονόμων που επανέρχεται στο ήδη γνωστό αλλά ολοένα και πιο ανησυχητικό πρόβλημα της κοσμολογίας, τη λεγόμενη «ένταση του Χαμπλ». Το εύρημα δεν λύνει το μυστήριο· αντίθετα, φαίνεται να το κάνει ακόμη πιο βαθύ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι ίσως χρειάζεται αναθεώρηση του ίδιου του μοντέλου που περιγράφει το Σύμπαν.

Οι ερευνητές, όπως αναφέρει το Astronomy & Astrophysics, προερχόμενοι από διεθνή επιστημονική ομάδα, πραγματοποίησαν από τις πιο ακριβείς μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για τον ρυθμό με τον οποίο το Σύμπαν διαστέλλεται.

Συνδυάζοντας πολλαπλές μεθόδους παρατήρησης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα διαστολής φτάνει περίπου τα 73,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ, μια μονάδα απόστασης που αντιστοιχεί σε 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός.

