Η Creative παρουσιάζει την Sound Blaster Audigy FX Pro

Η νέας γενιάς εσωτερική αναβάθμιση ήχου για PC builders και desktop χρήστες.

Η Creative Technology ανακοίνωσε την Sound Blaster Audigy FX Pro, τη νεότερη προσθήκη στη σειρά Audigy FX. Σχεδιασμένη για PC builders και desktop χρήστες που επιθυμούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς του τυπικού ενσωματωμένου ήχου, συνδυάζει αναπαραγωγή υψηλής ανάλυσης, διακριτό ήχο surround 7.1, ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών, καθώς και το ντεμπούτο της ολοκαίνουργιας εφαρμογής Creative Nexus.



Η Sound Blaster Audigy FX Pro φέρνει αναπαραγωγή υψηλής ανάλυσης, διακριτό ήχο surround 7.1 και ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών στους επιτραπέζιους υπολογιστές.

ΜΙΑ ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΧΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Σε πολλές διαμορφώσεις επιτραπέζιων υπολογιστών, ο ήχος παραμένει μία από τις πιο παραμελημένες αναβαθμίσεις. Οι χρήστες επενδύουν σε κάρτες γραφικών, οθόνες και περιφερειακά, αλλά συχνά συνεχίζουν να βασίζονται στον τυπικό ήχο της μητρικής κάρτας. Η Sound Blaster Audigy FX Pro έχει σχεδιαστεί για να το αλλάξει αυτό, προσφέροντας μια απλή εσωτερική αναβάθμιση για χρήστες που επιθυμούν καθαρότερη αναπαραγωγή, πιο καθηλωτικό surround, ισχυρότερες επιδόσεις ακουστικών και πιο έξυπνο καθημερινό έλεγχο του ήχου. Είτε πρόκειται για μουσική, ταινίες, παιχνίδια ή καθημερινή ακρόαση, η Sound Blaster Audigy FX Pro έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τον ενσωματωμένο ήχο. Προσφέρει μεγαλύτερη καθαρότητα, βελτιωμένο δυναμικό εύρος και μεγαλύτερη ισχύ για ακουστικά σε ένα συμπαγές σχήμα PCIe που διατηρεί τα setups τακτοποιημένα, ενσωματωμένα και απαλλαγμένα από πρόσθετο εξωτερικό υλικό. Στις ταινίες, δημιουργεί μια πιο κινηματογραφική εμπειρία surround με βελτιωμένο διαχωρισμό και χωρικό βάθος. Στη μουσική, προσφέρει καθαρότερη, πιο λεπτομερή αναπαραγωγή με μεγαλύτερη ανάλυση.

Στο gaming, βελτιώνει την ακρίβεια της θέσης για ένα πιο καθηλωτικό ηχητικό πεδίο, ενώ για τους χρήστες ακουστικών, ο ενσωματωμένος ενισχυτής παρέχει πρόσθετη ισχύ και τον αναγκαίο έλεγχο για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα απαιτητικά ακουστικά.

Με υποστήριξη για αναπαραγωγή 32-bit / 384 kHz, SNR 120 dB και διακριτό ήχο surround7.1, η Sound Blaster Audigy FX Pro προσφέρει ένα εύκολο μονοπάτι για καλύτερο ήχο στον υπολογιστή σας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ PC BUILDERS ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ως το νεότερο μοντέλο της οικογένειας Audigy FX, η Sound Blaster Audigy FX Pro έχει σχεδιαστεί για χρήστες που επιθυμούν καλύτερο ήχο στον επιτραπέζιο υπολογιστή τους χωρίς την ακαταστασία ή την πολυπλοκότητα εξωτερικού εξοπλισμού. Αποτελεί μια απλή αναβάθμιση τόσο για νέα PC builds όσο και για υπάρχοντες επιτραπέζιους υπολογιστές — ιδανική για χρήστες που επιθυμούν καλύτερο ήχο, ισχυρότερη υποστήριξη ακουστικών και πιο διαισθητικό έλεγχο από μια ενιαία εσωτερική λύση. Με την εισαγωγή του Creative Nexus και τις αναβαθμισμένες δυνατότητες υλικού, η Sound Blaster Audigy FX Pro σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη σειρά Audigy FX , ένα κεφάλαιο που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από βελτιωμένες προδιαγραφές, αλλά και από μια πιο ολοκληρωμένη και πιο διαισθητική ακουστική εμπειρία.



Η εσωτερική κάρτα ήχου Sound Blaster Audigy FX Pro, σχεδιασμένη ως μια συμπαγής αναβάθμιση για χρήστες που επιθυμούν κάτι παραπάνω από τον ενσωματωμένο ήχο.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ SOUND BLASTER

Χτισμένη πάνω στην μακρόχρονη κληρονομιά Sound Blaster της Creative, η Sound Blaster Audigy FX Pro υποστηρίζει αναπαραγωγή έως 32-bit / 384 kHz, προσφέρει έως και 120 dB SNR και διαθέτει διακριτό ήχο surround 7.1 για καθηλωτικό πολυκάναλο ήχο.

Συνδυάζοντας δυνατότητες υψηλής ανάλυσης, εξειδικευμένη επεξεργασία ήχου και ενσωματωμένη ενίσχυση ακουστικών, η Sound Blaster Audigy FX Pro προσφέρει στους PC builders και στους χρήστες επιτραπέζιων υπολογιστών μια ειδικά σχεδιασμένη εσωτερική λύση ήχου που ξεπερνά κατά πολύ τους περιορισμούς του ενσωματωμένου ήχου.



Ο ενσωματωμένος ενισχυτής ακουστικών βοηθά στην τροφοδοσία των πιο απαιτητικών ακουστικών, προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερη καθαρότητα, λεπτομέρεια και έλεγχο στην καθημερινή ακρόαση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ CREATIVE NEXUS: ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΧΟ ΤΟΥ PC

Κάνοντας το ντεμπούτο της με την Sound Blaster Audigy FX Pro, το Creative Nexus είναι η ολοκαίνουργια συνοδευτική εφαρμογή της Creative, σχεδιασμένη για να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες διαχειρίζονται, εξατομικεύουν και βελτιστοποιούν την εμπειρία ήχου του PC τους. Με μια απλοποιημένη και διαισθητική διεπαφή, το Creative Nexus καθιστά τον προηγμένο έλεγχο ήχου πιο προσιτό και πιο ικανοποιητικό στην καθημερινή χρήση. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν με ακρίβεια τις παραμέτρους αναπαραγωγής, να εφαρμόσουν το Auto EQ για γρήγορη βελτιστοποίηση του ήχου, να προσαρμόσουν τις βελτιώσεις του Sound Blaster Acoustic Engine και να έχουν πρόσβαση σε βασικά στοιχεία ελέγχου από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου.

Το Creative Nexus εισάγει ένα νέο επίπεδο ευφυΐας και χρηστικότητας στη σειρά Audigy FX το Auto EQ για γρήγορη βελτιστοποίηση του ήχου και τις βελτιώσεις του Sound Blaster Acoustic Engine για να ταιριάζουν σε διαφορετικό περιεχόμενο και προτιμήσεις ακρόασης. Αυτό φέρνει για πρώτη φορά μια νέα εμπειρία εφαρμογής στη σειρά και αναβαθμίζει την Sound Blaster Audigy FX Pro από μια παραδοσιακή αναβάθμιση υλικού σε μια σύγχρονη λύση ήχου υποστηριζόμενη από λογισμικό.

Με την ολοκαίνουργια εφαρμογή Creative Nexus, οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύσουν την ακουστική τους εμπειρία, να ρυθμίσουν με ακρίβεια την αναπαραγωγή και να έχουν πρόσβαση σε βασικό έλεγχο του ήχου μέσω μιας απλοποιημένης διεπαφής.

Kύρια χαρακτηριστικά

● Η νεότερη προσθήκη στη σειρά Audigy FX

● Σχεδιασμένη ως μια σαφής αναβάθμιση έναντι της ενσωματωμένης κάρτας ήχου

● Υποστηρίζει αναπαραγωγή υψηλής ανάλυσης έως 32-bit / 384 kHz

● Παρέχει έως και 120 dB SNR για μεγαλύτερη καθαρότητα και λεπτομέρεια

● Διαθέτει διακριτό ήχο surround 7.1

● Περιλαμβάνει ενσωματωμένο ενισχυτή για βελτιωμένες επιδόσεις ακουστικών

● Το πρώτο προϊόν της Creative που διαθέτει τη νέα εφαρμογή Creative Nexus

Διαθεσιμότητα

Η Sound Blaster Audigy FX Pro διατίθεται στην τιμή των 69.99€ και είναι διαθέσιμη άμεσα στο creative.com/SBFxPro. Για τη διαθεσιμότητα σε καταστήματα λιανικής πώλησης στη χώρα σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.