Από το άπειρο σε σένα

Ο Σταύρος Σταυρόπουλος και οι εκδόσεις «Απόπειρα» γιορτάζουν, σήμερα στις 19:00, την επανέκδοση τριών βιβλίων του ποιητή στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Αλτάι».

Το χώμα περιμένει το χώμα για να ενωθεί η σάρκα του πιστού με τη σάρκα του θαυματουργού. Το μάρμαρο λερώνεται, μα χαμογελά και αστράφτει από τον μόχθο της πίστης και της εργασίας. Το τσιμέντο αφήνει τα εργαλεία του οικοδόμου στην άκρη και χαϊδεύει την πρώτη ύλη. Τα λουλούδια που έχουν ριζώσει στην άσφαλτο κλείνουν τα στόματά τους και δέχονται το καφέ αίμα, το χθόνιο και το επουράνιο. Τα ζώα στρέφουν τα μάτια τους προς τα μέσα για να δουν το πρώτο φως της γέννησης και ο άνθρωπος βλέπει το μέλλον και ακούει το παρελθόν.

Στη διάρκεια της βροχής από ψηλά και της βροχή από κάτω ο άνθρωπος διαβάζει στη γωνιά του. Τρομαγμένος, γενναίος, ψύχραιμος, ανήσυχος, παθιασμένος, οργισμένος, λυπημένος, χαρούμενος, δέχεται την ωδή στη ζωή και το ρέκβιεμ της. Κάθεται στην ψάθινη καρέκλα με το κεντητό μαξιλάρι, στην πολυθρόνα με τα λεπτά κρόσσια, στο χαλί, στο ξύλινο σκαλιστό σκαμπό που του άφησε ο πατέρας του. Καμία μουσική δεν παίζει και μόνο το θρόισμα από το γύρισμα των σελίδων. Και είναι αυτό χρατς χρατς που δεν σταματά, που δεν έχει όριο, αφετηρία, τερματισμό και κάνει τον κόσμο να γυρνά και τον άνθρωπο να ελπίζει. Ο ποιητής, ο Σταύρος Σταυρόπουλος, γράφει, μιλά και το χώμα κρατά και τα βιβλία του παρουσιάζει ξανά.

Ποίηση, ροκ, έρωτας



Ο Σταύρος Σταυρόπουλος γράφει ποίηση εδώ και πολλά χρόνια και οι στίχοι του είναι ροκ και τζαζ αυτοσχεδιασμοί που σε κάνουν κομμάτια, σε στέλνουν πίσω στην αθωότητα που έχασες και σε επιστρέφουν ως ευαίσθητο θηρίο στη ζούγκλα των πόλεων. Το ύφος και η αφήγησή του είναι μοναδική και αυτό γιατί είναι εσωτερική φωνή του δημιουργού που ακούγεται μαζί τις λέξεις που πέφτουν και μένουν στο χαρτί. Κι αν το λευκό πάντα προκαλεί τον ποιητή, ο εν λόγω δεν φοβάται την πρόκληση της ποίησης, της μουσικής και της καλής παρέας.

Τα βιβλία του επανεκδίδονται και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο που όλα τα μετρά με χρήμα, ψηφιακά αποτυπώματα και πλαστά πτυχία. Ο Σταύρος Σταυρόπουλος επιμένει ποιητικά και ενώνει τους οδοδείκτες της ζωής με του χρόνου τους σελιδοδείκτες. Η ποίησή του σου λέει να είσαι εκεί άνθρωπε, σε κάθε γύρισμα του βίου κι αν περάσουν οι τροχοί από πάνω σου, θυμήσου τον Καρούζο, τη ροκ και τον έρωτα που μας διαλύει και μας σώζει.

Λόγια, φίλοι, μουσική



Η σημερινή μέρα ανήκει στον ποιητή, στους φίλους και στη μουσική. Οι εκδόσεις «Απόπειρα», ο Σταύρος Σταυρόπουλος και ο Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Αλτάι (Free Social Space Altai, Θεμιστοκλέους 65, Πλατεία Εξαρχείων), σας καλούν (στις 19:00) σε μια μεγάλη εκδήλωση - γιορτή φίλων για την επανέκδοση των βιβλίων «Ο έρωτας θα μας κάνει κομμάτια» (2010, πέμπτη έκδοση 2026), «Μετά» (2012, τέταρτη έκδοση 2026) και «Αυτό το ροκ δεν θα τελειώσει ποτέ» (2002, 2005, τέταρτη έκδοση 2026) του Σταύρου Σταυρόπουλου. Κι αν εμείς γράφουμε ακούγοντας Μπαχ, σε αυτή την εκδήλωση ίσως ακούσετε Ντίλαν, ίσως γνωρίσετε τον έρωτα που θα σας κάνει κομμάτια και ίσως δείτε τι υπάρχει στο μετά της ζωής σας. Ο Σταύρος Σταυρόπουλος συνεχίζει σταθερά, σκέφτεται μουσικά και μένει πάντα νικητής.

Σταύρος Σταυρόπουλος αnd friends: Από το άπειρο σε σένα

Σήμερα, στις 19:00, στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο «Αλτάι».

Για το Αυτό το ροκ δεν θα τελειώσει ποτέ θα μιλήσουν οι:

Γιάννης Ευσταθιάδης, ποιητής, συγγραφέας, μουσικός παραγωγός.

Θοδωρής Βλαχάκης, μουσικός (Magic De Spell).

Για το Μετά θα μιλήσουν οι:

Μάνος Στεφανίδης, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, επιμελητής Εθνικής Πινακοθήκης για 25 χρόνια, συγγραφέας.

Παναγιώτης Γαλανόπουλος, ποιητής.

Για το Ο έρωτας θα μας κάνει κομμάτια θα μιλήσει η:

Κατερίνα Έσσλιν, συγγραφέας.

Αποσπάσματα από τα βιβλία θα διαβάσουν οι:

Ευαγγελία (Me and my Monkey).

Κατερίνα Σταθοπούλου: εικονογράφος του βιβλίου, Εικαστικές επιμέλειες, Visoual creator. Έλενα Σταματίου, ηθοποιός, Έφη Θεοδώρου, σκηνοθέτις, Δανάη Παπουτσή, ηθοποιός, συγγραφέας, Θέκλα Τσελεπή, μουσικός παραγωγός, ηθοποιός.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Μιχάλης Σκαράκης (τραγουδιστής των Magic de Spell).

Μαρίνος Σοφίου (κιθαρίστας των Magic de Spell).

Μήτσο Φου (τραγουδιστής Κοινοί θνητοί, με ένα μικρό ενδεχόμενο απουσίας του λόγω συναυλιών), Νίκος Πλάτανος (συνθέτης).

Οπτικοακουστικά μέσα - προβολές βίντεο και φωτογραφικά σλάιντ - dj: Γιάννης Τάσιος. Βίντεο εκδήλωσης: Κώστας Καββαδίας



