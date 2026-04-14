Έχτισε σπίτι με μόλις 45.000 δολάρια και τώρα περιμένει κέρδος 15.000 το χρόνο: Τον λες και επιχειρηματία της χρονιάς

Ένας Αμερικανός έχτισε ένα μικρό σπίτι που του κόστισε 45.000 ευρώ και τώρα ελπίζει να κερδίζει 15.000 τον χρόνο από αυτό.

Ο Jim McElwain ένας πωλητής τεχνολογίας στην πόλη Κολόμπους των ΗΠΑ, βρήκε αρχικά σε ένα παλιό ακίνητο, ένα νέο χόμπι για να ασχολείται και στη συνέχεια την ευκαιρία να αυξήσει τις αποταμιεύσεις του.

Όλα ξεκίνησαν το 2016 , με τον καθαρισμό ενός ακινήτου που διαθέτει σε αγροτική περιοχή του Οχάιο, σε απόσταση μίας ώρας με το αυτοκίνητο από τη γειτονιά του. Εκεί, στον ελεύθερο χρόνο του, έκοβε το γρασίδι, καθάριζε τα ζιζάνια και απομάκρυνε τα υπολείμματα που είχε αφήσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης.

Το σχέδιο του McElwain

Με τον καιρό, ο McElwain συνειδητοποίησε ότι αυτός ο χώρος ήταν ιδανικός για συχνές αποδράσεις και έτσι αποφάσισε να ξεκινήσει δουλειά. Τα επόμενα χρόνια, ο Αμερικανός πωλητής έθεσε ως στόχο να κατασκευάσει ένα μικρό σπίτι όπου θα μπορούσε να περνά χρόνο με την οικογένειά του. Από εκείνη τη στιγμή, οι επισκέψεις του στο κατάστημα με τα οικοδομικά υλικά της πόλης έγιναν όλο και πιο συχνές. Ο ίδιος ανέλαβε τη δομή, την εγκατάσταση των παραθύρων, τη συναρμολόγηση της στέγης, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τις υδραυλικές σωληνώσεις, μεταξύ άλλων.

Σιγά-σιγά, αυτή η πρωτοβουλία μετατράπηκε στο αγαπημένο του χόμπι και χρειάστηκε μόνο τη βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου και ενός υδραυλικού στο τέλος του έργου, για να βεβαιωθεί ότι τα φώτα και οι νιπτήρες λειτουργούν σωστά. Τα υπόλοιπα τα έκανε μόνος του. «Δεν έχω σχέδια ή αρχιτεκτονικά σχέδια, απλώς τα φαντάζομαι όλα», εξήγησε ο McElwain στο Business Insider. «Όλη την εβδομάδα σκέφτομαι τι θα κάνω το Σαββατοκύριακο», πρόσθεσε.

Περισσότερα από 10.000 δολάρια τον χρόνο

Τα μικρά σπίτια έχουν εξελιχθεί σε ένα ολοένα και πιο δημοφιλές φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άνοδος των τιμών των ακινήτων στη χώρα και το υψηλό κόστος ζωής ωθούν πολλούς κατοίκους να αναζητούν μια πιο οικονομική και απλή λύση. Στην περίπτωση του McElwain, το νέο μικρό σπίτι στην ιδιοκτησία του δεν κόστισε πάνω από 45.000 δολάρια. Η κατασκευή του τού πήρε 10 χρόνια, δουλεύοντας εντελώς μόνος, με εξαίρεση την τελική φάση της ανέγερσης.

Όσον αφορά το σηπτικό σύστημα, η περιοχή διέθετε παλιά τροχόσπιτα του προηγούμενου ιδιοκτήτη, οπότε δεν χρειάστηκε να αγοράσει νέο σύστημα για το μικρό σπίτι. Ωστόσο, τα χρήματα που εξοικονόμησε από αυτή την εγκατάσταση δαπανήθηκαν στην αγορά υλικών και στην πρόσληψη ειδικών για πιο σύνθετες εργασίες. Συγκεκριμένα, για τον ηλεκτρολόγο πλήρωσε συνολικά 1.468 δολάρια (περίπου 1.246 ευρώ) και για τον υδραυλικό 1.070 δολάρια (908 ευρώ), σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το ίδιο μέσο.

Ο χρόνος αποτέλεσε για τον McElwain τον καλύτερο μηχανισμό εξοικονόμησης και τώρα, με το σπίτι πλήρως εξοπλισμένο και επιπλωμένο, ο πωλητής τεχνολογίας επιδιώκει να το νοικιάσει μέσω Airbnb, ώστε να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδημα. Ελπίζει ότι η κίνηση τουριστών, νοσηλευτών ή οικογενειών που επισκέπτονται ή περνούν από την περιοχή θα ενισχύσει αυτό το νέο εγχείρημα. Το ακίνητο είναι ήδη ενεργό στην πλατφόρμα ενοικίασης και αναμένεται να αποφέρει ετήσιο κέρδος μεταξύ 10.000 και 15.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 8.490 έως 12.736 ευρώ.

