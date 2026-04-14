Αφρικανική σκόνη κάλυψε τη χώρα: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σε εξέλιξη βρίσκεται επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα.

Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τον καιρό στη χώρα μας, όπως έγινε γνωστό από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Σύμφωνα με το AtmoHub, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας και οριακά ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια, σήμερα (14/4), κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.



Καλλιάνος: «Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας η παρουσία αφρικανικής σκόνης»

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του, σημείωσε ότι η αφρικανική σκόνη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή τις επόμενες ημέρες, ενώ προέβλεψε ότι οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 21-22 βαθμούς.

«Με υψηλότερες θερμοκρασίες, σκόνη και τοπικές λασποβροχές ο καιρός αυτής της εβδομάδας» έγραψε ο Γιάννης Καλλιάνος και συνέχισε: «Με θερμοκρασίες πιο αυξημένες σε σχέση με την εποχή θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ήπιας και σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου που δεν θα λείψουν όμως οι τοπικές βροχές.

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας θα αποτελέσει η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και κυρίως στη συνέχεια θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, ενώ θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Πέμπτη στην Κρήτη και πιθανότατα την Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο».

