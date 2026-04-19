Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για την κτηνωδία

Σοκ στον Βάβδο Χαλκιδικής μετά τον θάνατο 21 σκύλων από δηλητηριασμένα δολώματα. Ο Δήμος Πολυγύρου κινεί νομικές διαδικασίες και ζητά πληροφορίες.

Έντονη αγανάκτηση προκαλεί το νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων στον Βάβδο Χαλκιδικής, όπου 21 σκύλοι βρέθηκαν νεκροί έπειτα από κατανάλωση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, τα ζώα (14 ενήλικα και 7 κουτάβια) ανήκαν σε κτηνοτρόφο της περιοχής και φροντίζονταν συστηματικά.

«Απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας»

Η δημοτική αρχή καταδικάζει με σκληρή γλώσσα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «απερίγραπτη πράξη βαρβαρότητας που προσβάλλει κάθε έννοια ανθρωπιάς και πολιτισμού», ενώ τονίζει ότι πρόκειται για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

Ο δήμαρχος Γιώργος Εμμανουήλ διαμήνυσε πως ο δήμος δεν θα μείνει αδρανής, ανακοινώνοντας σειρά ενεργειών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Νομικές ενέργειες και έρευνα σε εξέλιξη

Όπως έγινε γνωστό, ο δήμος προχωρά σε κατάθεση μήνυσης κατά αγνώστων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται συλλογή μαρτυριών και στοιχείων από την ευρύτερη περιοχή, ενώ θα υπάρξει και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τους κινδύνους από τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων – όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για τη δημόσια υγεία.

Είχαν προηγηθεί προσπάθειες διαχείρισης των ζώων

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο Δήμος Πολυγύρου, σε συνεργασία με αρμόδιες επιτροπές και φιλοζωικά σωματεία, είχε ήδη προχωρήσει σε δράσεις όπως στειρώσεις και παροχή δωρεάν κτηνιατρικής φροντίδας για τον συγκεκριμένο πληθυσμό ζώων.

Παρά τις δυσκολίες, οι προσπάθειες για τη φροντίδα και την προώθηση υιοθεσιών συνεχίζονταν, με τη συνδρομή εθελοντών.

Έκκληση προς τους πολίτες

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για το περιστατικό να επικοινωνήσει άμεσα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών και την απόδοση ευθυνών.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα της κακοποίησης ζώων και της ανεξέλεγκτης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, που εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για ζώα και ανθρώπους.

