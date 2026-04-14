Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

Ιστορία έγραψαν τα μέλη του πληρώματος της αποστολής Artemis II, τα οποία επέστρεψαν στη Γη, ολοκληρώνοντας το πρώτο επανδρωμένο ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Η αποστολή κατέρριψε ρεκόρ, καθώς οι αστροναύτες ταξίδεψαν πιο μακριά από κάθε άλλη ανθρώπινη αποστολή στο βαθύ Διάστημα. Οι αστροναύτες της NASA Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Τζέρεμι Χάνσεν από την Canadian Space Agency προσθαλασσώθηκαν με επιτυχία την Παρασκευή 10 Απριλίου, έπειτα από δέκα ημέρες στο Διάστημα.

