Οι αστρονόμοι μόλις ανακάλυψαν μια κολοσσιαία δομή πίσω από τον Γαλαξία μας

Ένα τεράστιο κοσμικό σύμπλεγμα, που για χρόνια παρέμενε κρυμμένο πίσω από τον Γαλαξία μας, χαρτογραφήθηκε πλέον με πρωτοφανή λεπτομέρεια, αποκαλύπτοντας μία από τις μεγαλύτερες γνωστές δομές στο σύμπαν.

Η ανακάλυψη, που περιγράφεται σε πρόσφατη μελέτη η οποία έχει αναρτηθεί στο arXiv, αλλάζει την εικόνα που έχουμε για τη μεγάλης κλίμακας δομή του σύμπαντος και την κατανομή της ύλης του.

Για δεκαετίες, το υπερσμήνος της Vela παρέμενε σχεδόν αόρατο, καθώς βρισκόταν πίσω από τον πυκνό δίσκο του Γαλαξία μας. Σε απόσταση περίπου 800 εκατομμυρίων ετών φωτός, η τεράστια αυτή δομή εντοπίζεται στην περιοχή που οι αστρονόμοι αποκαλούν «Ζώνη Αποφυγής», εκεί όπου η πυκνότητα άστρων, αερίων και σκόνης εμποδίζει την άμεση παρατήρηση.

