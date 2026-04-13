Προειδοποίηση Καλλιάνου: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές μέσα στην εβδομάδα

Προειδοποίηση Γιάννη Καλλιάνου για θερμή εβδομάδα με σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, παρουσία αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά, ξεπερνώντας σε πολλές περιοχές τους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό οφείλεται στη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική, που δημιουργεί συνθήκες ήπιας αλλά σχετικά θερμής ανοιξιάτικης περιόδου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr