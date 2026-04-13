Άρχισε η μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα: Καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα

Έχουν ήδη σχηματιστεί ουρές στα διόδια της Ελευσίνας και καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα και στα Μάλγαρα.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι, παραδοσιακά, ημέρα επιστροφής των εκδρομέων στις βάσεις τους. Και σήμερα, λοιπόν, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται ουρές οχημάτων σε διόδια και δρόμους, που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο οχημάτων. Παράλληλα, αυξημένη είναι και η κίνηση στα λιμάνια.

Η μεγάλη κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, αλλά και τώρα, το μεσημέρι, καταγράφονται κάποια προβλήματα και καθυστερήσεις στην επιστροφή των συνολικά 660.000 και άνω οχημάτων που αναμένεται να επιστρέψουν στην Αττική.

