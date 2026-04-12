Ακραία ρητορική από Ερντογάν: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ» - Σκληρή απάντηση από Νετανιάχου

«Ο Νετανιάχου είναι τυφλωμένος από το αίμα και το μίσος», επιμένει ο Τούρκος Πρόεδρος

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε ομιλία του σε κομματική εκδήλωση, υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει τη δυνατότητα να επέμβει στρατιωτικά, όπως -όπως είπε- έχει πράξει στο παρελθόν σε άλλες περιοχές.

«Όπως μπήκαμε στη Λιβύη και το Καραμπάχ, μπορούμε να μπούμε στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. Θα απαιτηθεί δύναμη και ενότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας τον τόνο της νέας κλιμάκωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, κατηγόρησε το Ισραήλ για επιθέσεις κατά αμάχων, λέγοντας ότι «την ημέρα της εκεχειρίας σκοτώθηκαν εκατοντάδες αθώοι Λιβανέζοι», ενώ χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «τυφλωμένο από το αίμα και το μίσος».

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail konusunda:



"Nasıl ki Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek aynısını İsrail'e de yapabiliriz.



Yapmamamız için bir sebep yok. Sadece güçlü olmayız ki bu adımları atalım..." pic.twitter.com/GrgzPvmfjN — 23 DERECE (@yirmiucderece) April 11, 2026

Σκληρή απάντηση από το Ισραήλ

Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση, με τον Νετανιάχου να εξαπολύει επίθεση κατά του Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι διώκει και σφαγιάζει Κούρδους πολίτες.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να μάχεται το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους αντιπροσώπους του, σε αντίθεση με τον Ερντογάν που τους φιλοξενεί», ανέφερε μεταξύ άλλων, σε δημόσια τοποθέτησή του.

Την ίδια στιγμή, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απάντησε σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «Χίτλερ της εποχής μας», σε μια φρασεολογία που δείχνει το βάθος της σύγκρουσης.

Κατηγορίες και δικαστική πίεση

Παράλληλα με τη διπλωματική αντιπαράθεση, η ένταση μεταφέρεται και σε νομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες κατά 35 κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και ο Νετανιάχου.

Οι κατηγορίες αφορούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, ενώ οι ποινές που ζητούνται φτάνουν συνολικά έως και τα 4.596 χρόνια φυλάκισης.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται επίσης ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ.

Στα άκρα η ένταση στην περιοχή

Η νέα αυτή ανταλλαγή σκληρών δηλώσεων έρχεται σε μια ήδη τεταμένη περίοδο για τη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Άγκυρας και Τελ Αβίβ να επιδεινώνονται διαρκώς.

Οι δηλώσεις περί πιθανής εισβολής και οι βαριές κατηγορίες εκατέρωθεν δείχνουν ότι το ρήγμα βαθαίνει, με τη διπλωματική σύγκρουση να παίρνει πλέον πιο επικίνδυνες διαστάσεις.

«Ο Νετανιάχου, που χαρακτηρίζεται ως ο Χίτλερ της εποχής μας λόγω των εγκλημάτων που έχει διαπράξει, είναι ένας άνθρωπος με γνωστό ιστορικό και είναι γνωστό ποιος είναι» αναφέρει σχετικά το τουρκικό υπουργείο.