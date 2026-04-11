Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή του Πάσχα

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή του Πάσχα.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου πρόσκαιρα θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παρόμοιες συνθήκες, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη χώρα, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ορεινά.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα παραμείνει κατά βάση αίθριος με λίγες νεφώσεις.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ανέμους που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ