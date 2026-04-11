Ισπανίδα υπάλληλος βενζινάδικου βάζει τέλος στις φήμες: «Οι αντλίες δεν πειράζονται» (vid)

Μια υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στην Ισπανία βάζει τέλος στις φήμες περί πειραγμένων αντλιών.

Υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τα βενζινάδικα και τα καύσιμα που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα, καθώς η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί υπερβολικά.

Πολλοί οδηγοί έχουν υποψίες σχετικά με τη λειτουργία των πρατηρίων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αντλίες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η ποσότητα που δείχνουν δεν είναι αυτή που πραγματικά μπαίνει στο ρεζερβουάρ. Ένας μύθος που καταρρίπτει η Νούρια, μια υπάλληλος σε ένα πρατήριο καυσίμων στην Ισπανία.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε ο όμιλος García Camacho, η εργαζόμενη της Repsol καταρρίπτει αυτόν και άλλους μύθους. «Όλες περνούν εξονυχιστικούς ελέγχους ποιότητας και ακρίβειας», διαβεβαιώνει. Πρόκειται για αντλίες των οποίων τα συστήματα είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι αλάνθαστα. Επιπλέον, οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση θα ήταν παράνομη και τεχνικά αδύνατη, λόγω των σύγχρονων πρωτοκόλλων ελέγχου στα οποία υπόκεινται.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Κάθε αντλία διαθέτει σφραγίδα ασφαλείας, η οποία μπορεί να παραβιαστεί μόνο από εξουσιοδοτημένους φορείς ελέγχου. Έτσι, ούτε οι υπάλληλοι ούτε οι διαχειριστές των πρατηρίων μπορούν να έχουν πρόσβαση στον εσωτερικό μηχανισμό μέτρησης. Επίσης, οι συσκευές αυτές υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές προστασίας καταναλωτή.

Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στο να διασφαλίζουν ότι το περιθώριο σφάλματος παραμένει εντός των επιτρεπόμενων από τον νόμο ορίων, τα οποία είναι πολύ στενά. Με αυτούς τους ελέγχους επιβεβαιώνεται η ακρίβεια του μετρητή ροής υπό διαφορετικές συνθήκες πίεσης και ταχύτητας εξόδου του καυσίμου, εξασφαλίζοντας ότι η ποσότητα που πληρώνεται είναι και αυτή που παραδίδεται.

Από την άλλη πλευρά, αναφέρεται και σε άλλους μύθους που υπάρχουν στον κόσμο των καυσίμων, όπως αυτός που λέει ότι γεμίζοντας νωρίς το πρωί εξοικονομείς χρήματα. Επίσης, σχολιάζει ότι αν κάποιος γεμίζει μέχρι επάνω το ρεζερβουάρ κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο και αν το να το αφήνεις να αδειάζει τελείως μπορεί να κάνει κακό στην αντλία καυσίμου.

