«Κινέζος Νοστράδαμος» που προέβλεψε την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε τα επόμενα σχέδια του Τραμπ: Το απευκταίο σενάριο

Καθηγητής στην Κίνα μαντεύει τα επόμενα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, λίγο αφότου φέρεται να πρόβλεψε την πρόσφατη εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ένας καθηγητής στην Κίνα, τον οποίο συγκρίνουν με τον θρυλικό μάντη Νοστράδαμο, αποκάλυψε τι μπορεί να ακολουθήσει για τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού φάνηκε να έχει προβλέψει την πρόσφατη εκεχειρία με το Ιράν.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου που ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται σε αγωνία για το τι θα ακολουθήσει και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν από τον πόλεμο. Η πρόσφατη ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social προκάλεσε πανικό σε πολλούς, ιδιαίτερα λόγω των έμμεσων αναφορών στα πυρηνικά όπλα που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί ότι ένας ολόκληρος πολιτισμός θα μπορούσε να αφανιστεί.

Ευτυχώς, οι δύο χώρες κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία εκεχειρίας την τελευταία στιγμή, με το Ιράν να συμφωνεί επίσης, να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που είχε προκαλέσει μεγάλη ένταση και αύξηση στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι προφητείες του «Κινέζου Νοστράδαμου»

Ο Κινεζο-Καναδός ακαδημαϊκός καθηγητής Jiang Xueqin φαίνεται να έχει κατανοήσει πλήρως την κατάσταση. Είχε προβλέψει ήδη από το 2024 ότι οι ΗΠΑ θα πήγαιναν σε πόλεμο με το Ιράν αν ο Τραμπ κέρδιζε τις εκλογές και στη συνέχεια υποστήριξε ότι πρόκειται για έναν πόλεμο που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κερδίσουν.

Αυτό φαίνεται να ισχύει προς το παρόν, παρά τους ισχυρισμούς από τον Λευκό Οίκο, καθώς σύμφωνα με τον καθηγητή το Ιράν διαθέτει περισσότερα πλεονεκτήματα. «Με βάση την ανάλυσή μου για το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος, πιστεύω ότι το Ιράν έχει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η Τεχεράνη προετοιμαζόταν εδώ και 20 χρόνια για αυτή τη σύγκρουση», πρόσθεσε. Ανέφερε επίσης ότι είχαν κάνει «δοκιμαστικές ασκήσεις» πέρυσι για να προετοιμαστούν. «Αυτό που κάνουν οι Ιρανοί είναι να διεξάγουν πόλεμο ενάντια σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία», τόνισε αναφερόμενος στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι προβλέψεις του επιβεβαιώνονται

Οι προβλέψεις του καθηγητή Xueqin φαίνεται προς το παρόν να επιβεβαιώνονται, καθώς υποστηρίζει επίσης, ότι οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν το ιρανικό έδαφος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Αν και οι αεροπορικές επιθέσεις κατάφεραν να σκοτώσουν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, ο καθηγητής ισχυρίζεται ότι οι οικονομικοί περιορισμοί σημαίνουν πως οι ΗΠΑ σύντομα δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να ξεκινήσουν χερσαία επίθεση.

Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, ανακοινώθηκε ότι όλοι οι Αμερικανοί πολίτες και μετανάστες που πληρούν τα κριτήρια και ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εγγράφονται αυτόματα στη στρατιωτική επιστράτευση από τον Δεκέμβριο του 2026, και δεδομένου ότι οι στρατιώτες είναι πολύ φθηνότεροι από τους πυραύλους, είναι εύκολο να καταλάβει κανείς -αν και ίσως δύσκολο να το αποδεχτεί- γιατί ο Τραμπ θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό να εμπλέξει περισσότερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε αυτόν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι αεροπορικές επιθέσεις από μόνες τους δεν μπορούν να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο, και ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκεχειρία δύο εβδομάδων, φαίνεται πιθανό ότι όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο πιο πιθανό είναι να δούμε Αμερικανούς στρατιώτες να εγκαθίστανται στο Ιράν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ