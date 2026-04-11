Στα Ιεροσόλυμα η αποστολή που θα μεταφέρει το Άγιο Φως στην Ελλάδα: Τι ώρα θα φτάσει στην Αθήνα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται η ελληνική αποστολή που θα μεταφέρει με ειδική πτήση στην Ελλάδα το Άγιο Φως.

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από τις 9:00 σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το Άγιο Φως. Για λόγους ασφαλείας, στην αποστολή συμμετέχουν τρία άτομα.

Συγκεκριμένα το Άγιο Φως θα μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής και στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει στον κ. Λοβέρδο το Άγιο Φως. Η ειδική πτήση που πραγματοποιείται με κυβερνητικό αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30-19:00 .

Στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ