Τι σημαίνει αν πετούν νυχτερίδες πάνω από το σπίτι σας: Και όμως δεν είναι κακό

Τι ανακάλυψε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

Νυχτερινές πτήσεις νυχτερίδων πάνω από αυλές και κήπους δεν είναι τυχαίο φαινόμενο.

Αντίθετα, αποτελούν ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος, καθώς τα ζώα αυτά ανταποκρίνονται άμεσα στην αφθονία εντόμων που συγκεντρώνεται στο έδαφος.

Όταν επανέρχονται ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο μετά τη δύση του ήλιου, ουσιαστικά «χαρτογραφούν» περιοχές με υψηλή συγκέντρωση τροφής, κυρίως γύρω από φυτά, λουλούδια και πηγές νερού.

