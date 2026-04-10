Το αίνιγμα του βυθού: Το πλάσμα που δεν ξέρουν οι επιστήμονες ανακαλύφθηκε στην Ιαπωνία

Η εξερεύνηση των πιο ακραίων θαλάσσιων βάθων συνεχίζει να αποκαλύπτει εντυπωσιακές εκπλήξεις, όπως αποδεικνύει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biodiversity Data Journal και επικεντρώνεται στις θαλάσσιες τάφρους Izu-Ogasawara της Ιαπωνίας και των Ryukyu.

Κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής δίμηνης αποστολής με το ερευνητικό σκάφος DSSV Pressure Drop, διεθνής ομάδα επιστημόνων κατέγραψε ζωή σε βάθη που αγγίζουν σχεδόν τα 10 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εντοπίζοντας 108 διαφορετικές ομάδες οργανισμών.

Η έρευνα αυτή σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό σημείο καμπής στην κατανόηση των οικοσυστημάτων των αβυσσαλέων και αδαλικών ζωνών του Βορειοδυτικού Ειρηνικού. Συνδυάζοντας επανδρωμένα υποβρύχια και αυτόνομους μηχανισμούς ελεύθερης πτώσης, οι επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν τη θαλάσσια ζωή στο φυσικό της περιβάλλον χωρίς να την διαταράξουν.

