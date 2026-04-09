«Έσπασε» η Μία Καλίφα: Το βίντεο με τα δάκρυα στα μάτια για τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Η αντίδραση της Μία Καλίφα μετά τους βομβαρδισμούς που δέχθηκε ο Λίβανος από τις δυνάμεις του Ισραήλ.

Η Μία Καλίφα εμφανίστηκε με δάκρυα στα μάτια σε ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram μετά την επίθεση που δέχθηκε η Βηρυτός από το Ισραήλ.

Η Αμερικανολιβανέζα πρωταγωνίστρια ταινιών για ενήλικες αντέδρασε στις επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 250 ανθρώπων στη Βηρυτό, επισημαίνοντας τις περιοχές που επλήγησαν.

«Σήμερα ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω δει εδώ και πολύ καιρό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό λέει πολλά, γιατί βλέπουμε μια γενοκτονία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας εδώ και δεκαετίες, αλλά ακόμα πιο έντονα τα τελευταία τρία, τέσσερα χρόνια», ανέφερε αρχικά.

«Έγιναν 160 αεροπορικές επιδρομές σε 10 λεπτά εναντίον κατοικιών, σχολείων, νοσοκομείων, υποδομών για τον πληθυσμό, νεκροταφείων με νεκρικές πομπές. Ολα αυτά εν μέσω εκεχειρίας. Δεν ξέρω πώς να συμβιβαστώ με το γεγονός ότι οι φόροι μου χρηματοδοτούν κάτι τέτοιο στην πατρίδα μου», πρόσθεσε η Μία Καλίφα.

«Δεν μου αρέσει. Νιώθω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να βγω εδώ και να μιλήσω και να το πω αυτό, αλλά δεν βρίσκω τα λόγια. Το μόνο που μπορώ να κάνω μερικές φορές είναι να αναδημοσιεύω τις φωνές άλλων ανθρώπων που μπορούν να το εκφράσουν λίγο καλύτερα, με λίγο περισσότερη συναισθηματική απόσταση. Αλλά τι συμβαίνει; Στέλνουμε ανθρώπους να διερευνήσουν τη ζωή στη Σελήνη, ενώ βομβαρδίζουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι δυστοπικό. Είναι τρελό.

Πότε θα είναι αρκετά; Πότε θα σταματήσει; Οι σκέψεις μου είναι με όλους στον Λίβανο αυτή τη στιγμή. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Δεν θέλω να έρθω εδώ και να κλάψω, γιατί είμαι τόσο τυχερή. Είμαι τόσο τυχερή, αλλά...», συμπλήρωσε.

