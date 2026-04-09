«Ghost Murmur»: Το μυστικό όπλο της CIA που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ να βρουν τον πιλότο στο Ιράν

Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης έκανε... πρεμιέρα σε μια από τις ιστορικότερες και κρισιμότερες επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία της ΗΠΑ.

Ένα άκρως απόρρητο τεχνολογικό σύστημα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη φέρεται να έχει επιστρατεύσει η CIA, με στόχο τον εντοπισμό Αμερικανών στρατιωτών ακόμη και σε ακραία περιβάλλοντα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το εργαλείο με την κωδική ονομασία «Ghost Murmur» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην επιχείρηση εντοπισμού δεύτερου Αμερικανού πιλότου που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

