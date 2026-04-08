Ο Νίκος Αναστόπουλος στα εγκαίνια καταστήματος Vodafone στον Πειραιά

Σε μια εκδήλωση με έντονο ποδοσφαιρικό παλμό και μεγάλη προσέλευση κόσμου, ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκος Αναστόπουλος, έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Vodafone στον Πειραιά (Βασ. Γεωργίου Α’ 28), την Τρίτη 2 Απριλίου.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά έναν από τους κορυφαίους σκόρερ, να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Υπέγραψε επετειακές φανέλες και αυτόγραφα, χαρίζοντας χαμόγελα και έντονες συγκινήσεις σε μικρούς και μεγάλους. Με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα και το χιούμορ που τον διακρίνει, δεν δίστασε να μοιραστεί ιστορίες από την πλούσια καριέρα του, θυμίζοντας σε όλους γιατί παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

