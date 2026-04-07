Καραλής x EVIOL: Ο Έλληνας ολυμπιονίκης «φωνή» της νέας καμπάνιας για την υπεύθυνη κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής

Ο Μανόλο είναι συνηθισμένος να σηκώνει τον πήχη ψηλά. Αυτή τη φορά όμως δεν μιλάμε για άλμα επί κοντώ - μιλάμε για κάτι διαφορετικό, που αφορά όλους μας: την υπεύθυνη ενημέρωση γύρω από τα συμπληρώματα διατροφής.

Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, 7 Απριλίου, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής αναλαμβάνει τον ρόλο του πρεσβευτή σε αυτή την πρωτοβουλία των συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL, με τίτλο «Η αλήθεια, χωρίς φίλτρα».

Πέντε videos, ένα μήνυμα

Πρόκειται για μια σειρά από 5 videos στα οποία ο Καραλής δεν εμφανίζεται ως ειδικός, αλλά ως ένας ενσυνείδητος αθλητής που θέτει ερωτήματα, αποδομεί γνωστούς μύθους γύρω από τα συμπληρώματα διατροφής και αναδεικνύει τη σημασία της έγκυρης πληροφόρησης πριν από οποιαδήποτε χρήση τους. Το πρώτο video είναι ήδη online, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θα ακολουθήσουν τις επόμενες εβδομάδες μέσα από τα social media της EVIOL.

Το μήνυμα που αφορά όλους μας

Το θέμα των συμπληρωμάτων διατροφής αφορά πολύ περισσότερους από όσους νομίζουμε - ανθρώπους που θέλουν να καλύψουν διατροφικές ελλείψεις ή όσους θέλουν απλά να νιώθουν καλύτερα στην καθημερινότητά τους. Και οι παγίδες πολλές: viral τάσεις, συμβουλές influencers, «θαυματουργά» προϊόντα με αμφίβολη τεκμηρίωση. Η EVIOL επιλέγει να πει ξεκάθαρα ότι τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να έχουν θέση στη ζωή μας, με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους γίνεται κατόπιν συμβουλής επαγγελματία υγείας: γιατρού, φαρμακοποιού ή διαιτολόγου. Όχι επειδή «το παίρνουν όλοι».

Ποιοτικά πρότυπα

Τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL σχεδιάζονται σύμφωνα με τα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Τα προϊόντα αναπτύσσονται με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και παράγονται με τις προδιαγραφές παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων. Η EVIOL, με παρουσία χρόνων και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής, εντάσσει αυτή την πρωτοβουλία ενημέρωσης στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της.

Σε έναν κόσμο που όλοι έχουν μια γνώμη για το τι πρέπει να παίρνεις και τι όχι, μια φωνή που λέει «ρώτα πρώτα έναν ειδικό» ακούγεται απλή, αλλά είναι ίσως η πιο σημαντική. Και όταν το μήνυμα εκφράζεται από έναν αθλητή όπως ο Μανόλο, που γνωρίζει στην πράξη τι σημαίνει να φροντίζεις το σώμα σου με υπευθυνότητα, τότε αυτό αναδεικνύεται ακόμα πιο ηχηρά.