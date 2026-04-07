Πάσχα στο χωριό: 5 λόγοι που δεν το αλλάζουμε με τίποτα

Χωριό στιγμή: Εκεί που μπλέκουμε στιγμές, ανθρώπους και ώρες… και κάπως έτσι θυμόμαστε τι έχει σημασία.

Κάθε Πάσχα το ίδιο σενάριο. Εκεί που έχω υποσχεθεί ότι θα μείνω στην πόλη να ξεκουραστώ, να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου, να μαζέψω τις υποχρεώσεις μου, πάντα κάτι με τραβάει. Και κάπου εκεί, σχεδόν χωρίς να το καταλάβω, μπλέκομαι με μια παρέα ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο, μια ιδέα της τελευταίας στιγμής και να 'μαι πάλι στο χωριό.

Γιατί όσο κι αν αλλάζουν τα σχέδια, υπάρχουν κάποια πράγματα που σε γυρίζουν πίσω. Όχι από συνήθεια, αλλά από ανάγκη. Από εκείνη την αίσθηση ότι εκεί όλα μπαίνουν στη θέση τους, ακόμα κι αν… τα πάντα μπλέκονται μεταξύ τους. Γιατί γυρίζω κάθε Πάσχα στο χωριό ακόμα κι αν έλεγα ότι φέτος θα το πάω αλλιώς; Πιστεύω για τους ίδιους λόγους που το κάνουμε λίγο-πολύ όλοι μας. Κατά βάση γιατί μου αρέσουν τα μπλεξίματα.

1. Γιατί μπλέκομαι ξανά με τα πρόσωπα που μου έλειψαν, που μου έλειψαν πολύ

Χωριό είναι όταν με το που πατάς το πόδι σου στην εξώπορτα και πριν καλά-καλά βγάλεις το backpack από την πλάτη, έχεις ήδη χαθεί σε αγκαλιές. Πρόσωπα γνώριμα, φωνές που σου είχαν λείψει χωρίς να το καταλάβεις, βλέμματα που κάνουν τη φάση «σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Οι ιστορίες το Χειμώνα μπλέκονται με τα νέα της άνοιξης, τα «τι κάνεις;» με τα «θυμάσαι τότε;». Ο ελληνικός καφές αντί για κουλουράκι μπλέκεται με λουκούλλειο γεύμα -Παρεμπιπτόντως μόνο η δική μου γιαγιά το κάνει αυτό;-. To ζητούμενο πάντως είναι το ίδιο: Στο χωριό πας και ξέρεις πώς όλοι και όλα θα είναι εκεί που τα άφησες, περιμένοντάς σε να έρθεις ξανά.

2. Μπλέκομαι στους δρόμους και ξεχνάω τον χρόνο

Deadlines, ξυπνητήρια, zoom meetings στο χωριό δεν παίζουν. Το μόνο που παίζει στο χωριό, είναι το να βγαίνεις για μια βόλτα χωρίς σκοπό και τελικά να μπλέκεσαι σε διαδρομές που δεν είχες σχεδιάσει. Στενά που μυρίζουν χώμα και λουλούδια, αυλές που σε καλούν χωρίς λόγια, πλατείες που γεμίζουν σιγά-σιγά ζωή. Εκεί, δεν κοιτάζω το ρολόι, δεν με νοιάζει η ώρα. Η φύση προστάζει και εγώ ακολουθώ. Μπλέκομαι με το τοπίο και για λίγο όλα γίνονται πιο απλά, πιο ήσυχα, πιο αληθινά.

3. Μπλέκονται οι παρέες γύρω από ένα τραπέζι

Το μεσημέρι στο χωριό έρχεται σχεδόν τελετουργικά. Κάποιος θα πει «να κάτσουμε λίγο», κάποιος άλλος θα φέρει τα ποτήρια, και πριν το καταλάβεις, όλοι έχουν βρει τη θέση τους. Εκεί μπλέκονται οι γενιές χωρίς προσπάθεια. Οι μεγαλύτεροι λένε ιστορίες, οι νεότεροι γελάμε και όλοι γινόμαστε ένα. Οι κουβέντες απλώνονται, οι μεζέδες μοιράζονται και η στιγμή κρατάει όσο πρέπει: Αόριστα!

Το μόνο με το οποίο δεν μπλέκεις είναι το «τι θα πιούμε». Εκεί διαλέγουν οι παλιοί και οι πιτσιρικάδες τηρούμε την παράδοση. Οπότε στο χωριό ξέρεις ότι άπαξ και κάτσεις σε τραπέζι ντόπιων, έχει τσίπουρο Δεκαράκι μόνο. Και οι παλιοί το εξηγούν κιόλας: Όταν όλα γύρω σου ενώνονται και μπερδεύονται, θες μια γεύση καθαρή, έναν χαρακτήρα που δεν χάνεται. Θέλουν ένα τσίπουρο που δεν μπλέκει ποικιλίες και αφήνει κάθε στιγμή να αναδειχθεί όπως της αξίζει.

Μοσχάτο; Ροδίτης; Μαλαγουζιά; Οκέι αυτά επιτρέπονται όλα. Αλλά το Δεκαράκι δεν παίρνει συζήτηση.

4. Μπλέκονται τα έθιμα με κάτι βαθιά μυσταγωγικό

Ο Επιτάφιος περνάει αργά, σχεδόν ψιθυριστά. Τα κεριά φωτίζουν πρόσωπα και σκέψεις και για λίγο όλα μοιάζουν πιο εσωτερικά, πιο ήσυχα και -αυτό δεν το λέω στη γιαγιά μου- εμένα μου φαίνεται τέρμα κινηματογραφικό όλο αυτό. Υπάρχει μια αίσθηση που δεν εξηγείται εύκολα, μόνο τη νιώθεις. Και ύστερα, σιγά σιγά, η σιωπή μπλέκεται με την παρέα. Και κάποιος σπάει την πένθιμη ατμόσφαιρα με μια ατάκα του στυλ «Είμαστε για κανένα Δεκαράκι;». Εννοείται εκεί κρατάς χαμηλό προφίλ, περιμένεις να στήσουν το τραπέζωμα οι παλιοί. Αλλά εσύ μέσα σου ξέρεις ότι κατά βάθος για αυτό σηκώθηκες και πήγες, γιατί το τσίπουρο γίνεται κάθε χρόνο ο τρόπος να περάσεις από τη σιωπή στο μαζί.

5. Στο χωριό οι ώρες μπλέκονται σε βαθμό που παύει να έχει πια σημασία

Ξυπνάς χωρίς πρόγραμμα, κάθεσαι λίγο παραπάνω, τρως όταν πεινάς και κοιμάσαι όταν νυστάξεις. Ο μεσημεριανός ύπνος έρχεται χωρίς ενοχές, τα απογεύματα απλώνονται και γίνονται βράδια χωρίς να το συνειδητοποιήσεις. Αυτό ακριβώς λατρεύω στο χωριό: Το ότι οι ώρες μπλέκονται μεταξύ τους και χάνεις την αίσθηση του «πρέπει».

Και τελικά, αυτό είναι το πιο ωραίο. Ότι δεν σε νοιάζει να ξεχωρίσεις τη μία στιγμή από την άλλη. Τις αφήνεις να μπλεχτούν και απλά τις ζεις. Και κάπου εκεί βρίσκεται όλο το νόημα

Το Πάσχα στο χωριό είναι όλα αυτά μαζί. Άνθρωποι, φύση, έθιμα, στιγμές και χρόνος που μπλέκονται γλυκά. Μπορεί να αλλάζουμε ρυθμούς, συνήθειες, σχέδια. Μπορεί να μπλέκουμε τα πάντα. Αλλά όταν έρθει η στιγμή για τσίπουρο, δεν το συζητάμε. Δεκαράκι μόνο.

Γιατί μέσα σε όλο αυτό το όμορφο μπλέξιμο, θέλεις κάτι που να μένει αυθεντικό, καθαρό και σταθερό, ακριβώς όπως το θυμάσαι.