Ούζο δεν σημαίνει μόνο καλοκαίρι: Η φιλοσοφία ενός spirit που καταρρίπτει τα στερεότυπα

Οι παρέες που μας ενώνουν είναι παντός καιρού. Το ίδιο ισχύει και με το ούζο, αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και του DNA μας.

Κάθε Πάσχα βιώνουμε μία περίοδο επιστροφής στις ρίζες μας. Στα έθιμα, στις παραδόσεις, στο χωριό μας, στην οικογένεια που μας μεγάλωσε αλλά και σε αυτήν που εμείς ορίσαμε ως τέτοια στην πορεία.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλά μια εποχική συνήθεια. Είναι το πλήρωμα του χρόνου, μία φυσιολογική ροπή προς όλα όσα μας συνδέουν, μέσα σε μια συχνά αμείλικτη καθημερινότητα και έναν κόσμο που τρέχει ακατάπαυστα.

Προς όλα εκείνα που μιλούν στην ψυχή μας. Και μια τέτοια σύνδεση, δεν έχει χρονικά όρια.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική ψυχή. Ένα από αυτά είναι το ούζο.

Συχνά το περιορίζουμε στο ελληνικό καλοκαίρι, τον ήλιο και την αλμύρα. Όμως, η πραγματική του ουσία είναι πολύ βαθύτερη. Είναι ένας τρόπος να απολαμβάνεις την στιγμή, μια παύση από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Για την οικογένεια Βαρβαγιάννη, που από το 1860 στο Πλωμάρι της Λέσβου υπηρετεί την τέχνη της απόσταξης, το ούζο δεν είναι εποχιακό προϊόν. Είναι μια στάση ζωής που διαρκεί έξι γενιές.

Από το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι μέχρι τις όμορφες βόλτες στα γοητευτικά στενάκια της πόλης, το γραφικό παραλιακό ουζερί μέχρι τα σύγχρονα cocktail bars, και από τη ζεστασιά του τζακιού τον χειμώνα μέχρι μια ολάνθιστη ανοιξιάτικη βεράντα, το ούζο Βαρβαγιάννη είναι ο συνδετικός κρίκος των ανθρώπινων στιγμών.

Δεν χρειάζεται μόνο η θάλασσα για να απολαύσεις ένα premium απόσταγμα. Χρειάζεται μόνο την κατάλληλη διάθεση και τους σωστούς ανθρώπους. Γιατί όταν ένα προϊόν φτιάχνεται με εκλεκτό γλυκάνισο Λισβορίου και τεχνογνωσία 166 ετών, δεν ακολουθεί τις τάσεις της μόδας, δημιουργεί αναμνήσεις.

Το ούζο Βαρβαγιάννη δεν ανήκει σε μια εποχή. Ανήκει σε κάθε στιγμή που αποφασίζουμε να δώσουμε ουσία στη ζωή μας.

