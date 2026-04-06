Κατερίνα Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έχω καμία εμπλοκή, δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές» (vid)

Η Κατερίνα Παπακώστα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ζητά την άρση της βουλευτικής της ασυλίας, ενώ σημειώνει ότι για λόγους πολιτικής ευθιξίας, δεν πρόκειται να συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, προχώρησε σε κατηγορηματική διάψευση οποιασδήποτε παράνομης εμπλοκής της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «άδικες και αβάσιμες».

Η βουλευτής Τρικάλων αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο σκέλος της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στη Βουλή και αφορά την επικοινωνία της για την επιδότηση ενός κτηνοτρόφου από την περιφέρειά της.

Σύμφωνα με την κ. Παπακώστα, η παρέμβασή της αφορούσε ένα ποσό περίπου 6.000 ευρώ για το έτος 2020, το οποίο ο κτηνοτρόφος διεκδικούσε ως ζήτημα επιβίωσης. Η ίδια τόνισε πως η κίνησή της δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, καθώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν χορήγησε ποτέ τη συγκεκριμένη ενίσχυση, γεγονός που κατά την ίδια αποδεικνύει την έλλειψη δόλου ή παράνομης επιρροής.

Αίτημα για άρση ασυλίας και απόσυρση από τις επερχόμενες εκλογές

Εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη της στις εισαγγελικές αρχές, η Κατερίνα Παπακώστα ζήτησε επίσημα την άρση της βουλευτικής της ασυλίας. Όπως υπογράμμισε, επιθυμεί να δώσει άμεσα εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης, θεωρώντας την κίνηση αυτή χρέος απέναντι στους πολίτες που την εξέλεξαν, την παράταξή της αλλά και την προσωπική της αξιοπρέπεια. «Πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος και ευθύτητα σε όλη την πολιτική μου διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή της.

Η πιο ηχηρή παρέμβαση της βουλευτή αφορούσε το πολιτικό της μέλλον. Επικαλούμενη λόγους πολιτικής ευθιξίας, ανακοίνωσε την απόφασή της να μην συμμετάσχει στις επόμενες εθνικές εκλογές, εφόσον παραμένει σε εκκρεμότητα η υπόθεση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Κατερίνα Παπακώστα

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.

Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.

Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο οπεκεπε δεν του χορήγησε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

Διάβασα στην δικογραφία, που με αφορά, ότι ΕΓΓΡΑΦΟ της ΑΑΔΕ αναφέρει: από τον διενεργηθέντα επιτόπιο έλεγχο στις 3-3-21 για το έτος ενίσχυσης 2020 προκύπτει ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις για τα επόμενα έτη 2021-2024.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, δεν τον βοήθησε, ούτε είχε κάποια επίπτωση για τα έτη 2021-2024!

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας»

