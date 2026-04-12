25χρονη Κινέζα έχει γίνει viral αφού, κατά τύχη, δημιούργησε μία τέχνη που κάνει θραύση: Σκαλίζει έργα τέχνης με τα δόντια της σε καρότα. Ναι, καλά ακούσατε!

Νεαρή δημιουργός περιεχομένου από την Κίνα έχει κάνει θραύση παγκοσμίως με μια μοναδική μορφή τέχνης, η οποία περιλαμβάνει το σκάλισμα περίπλοκων γλυπτών σε καρότα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δόντια της.

Η 25χρονη Τσεν Κιν, από την επαρχία Χουμπέι, απέκτησε το προσωνύμιο «ανθρώπινος 3D εκτυπωτής» λόγω της ικανότητάς της να φιλοτεχνεί λεπτομερή έργα τέχνης χωρίς τη χρήση μαχαιριών ή άλλων εργαλείων.

Μία τέχνη από... τύχη

Η ίδια υποστηρίζει ότι ανακάλυψε το ταλέντο της κατά τύχη, όταν κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης πέρυσι, άρχισε να τρώει ένα καρότο και αποφάσισε να του δώσει ένα απλό σχήμα με τα δόντια της.

Η ανταπόκριση των θεατών ήταν τόσο θερμή, που άρχισε να πειραματίζεται και με άλλα λαχανικά, καταλήγοντας τελικά στα καρότα λόγω της σταθερής τους υφής και του έντονου χρώματος.

Πώς καταφέρνει και δημιουργεί στα καρότα; Η φροντίδα των δοντιών της

Η δημιουργική διαδικασία της Τσεν βασίζεται κυρίως στην αίσθηση και την εμπειρία της για τον έλεγχο των λεπτομερειών. Χρησιμοποιεί κυρίως τους τομείς (μπροστινά δόντια) και ορισμένες φορές τους κυνόδοντες για τα πιο δύσκολα σημεία, χωρίς να προετοιμάζει ή να κόβει το λαχανικό εκ των προτέρων.

Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή έργα της συγκαταλέγονται βρώσιμες εκδοχές του Σινικού Τείχους και του Πύργου του Κίτρινου Γερανού, τα οποία διαθέτουν εντυπωσιακές λεπτομέρειες, όπως πολεμίστρες και πύργους παρατήρησης.

Για να προστατεύσει το «εργαλείο» της δουλειάς της, η νεαρή καλλιτέχνης ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα στοματικής υγιεινής. Αποφεύγει τα γλυκά και τα ανθρακούχα ποτά, βουρτσίζει τα δόντια της τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα και κάνει τακτικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Παρά τις προφυλάξεις, παραδέχεται ότι συχνά υποφέρει από οδοντική ευαισθησία όταν σκαλίζει για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος.

Η απάντηση στις επικρίσεις για σπατάλη τροφίμων

Η Τσεν Κιν έχει δεχθεί επικρίσεις για σπατάλη τροφίμων, ωστόσο η ίδια ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο. Μετά την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των γλυπτών της, τα χρησιμοποιεί ως υλικά στη μαγειρική της, ενώ τα μικρότερα κομμάτια και τα υπολείμματα που προκύπτουν από το σκάλισμα χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα ζώα της φάρμας της. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζει ότι η τέχνη της παραμένει βιώσιμη και απόλυτα συνυφασμένη με την καθημερινότητά της.