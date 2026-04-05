Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητά προκαταρκτική επιτροπή και δηλώνει στη διάθεση των Αρχών

Η Φωτεινή Αραμπατζή τοποθετήθηκε δημόσια για τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση μέσω προκαταρκτικής επιτροπής, ενώ απορρίπτει τις σε βάρος της κατηγορίες.

Σε δημόσια τοποθέτησή της μέσω των κοινωνικών δικτύων, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φωτεινή Αραμπατζή, δηλώνει πως τίθεται «χωρίς καμία επιφύλαξη» στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης που περιλαμβάνει το όνομά της στη δεύτερη δικογραφία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ίδια, μάλιστα, καλεί τους συναδέλφους της στη Βουλή να υπερψηφίσουν τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσω της θεσμικής διαδικασίας θα αποδειχθεί -όπως αναφέρει- το αβάσιμο των εις βάρος της κατηγοριών.

Στη δήλωσή της απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια εμπλοκής σε ενέργειες που θα μπορούσαν να πλήξουν το δημόσιο συμφέρον ή τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησε με πλήρη προσήλωση στη νομιμότητα.

«Δεν υπάρχει το παραμικρό που να επιβαρύνει τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων ή να έχει προκαλέσει ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο», τονίζει, προσθέτοντας ότι δεν έχει «τίποτα να φοβηθεί ή να αποκρύψει».

Κλείνοντας, η Φωτεινή Αραμπατζή επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τόσο της περιοχής των Σερρών όσο και της υπόλοιπης χώρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η αλήθεια θα λάμψει».

Αναλυτικά η δήλωση της Αραμπατζή

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες. Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους. Γι' αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας. Η αλήθεια θα λάμψει!»

Ο διάλογος της Αραμπατζή με τον Μελά

