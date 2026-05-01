Ο Κυρανάκης έβαλε γάντια και έσβησε γκράφιτι στον ΗΣΑΠ: «Την αναρχία λίγο να σβήσουμε» (vid)

Με βούρτσα και γάντια εμφανίστηκε στον σταθμό Ταύρου ο Κυρανάκης, σβήνοντας γκράφιτι στο πλαίσιο της «Καθαρής Γραμμής».

Στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συμμετέχοντας σε επιχείρηση καθαρισμού και καλλωπισμού που εντάσσεται στο σχέδιο «Καθαρή Γραμμή».

Ο υπουργός φόρεσε γάντια και πήρε τη βούρτσα, συμβάλλοντας στον καθαρισμό γκράφιτι και συνθημάτων από τους τοίχους του σταθμού, ενώ σε χαρακτηριστική στιγμή σχολίασε «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

Η εικόνα της παρέμβασης στον Ταύρο

Η παρουσία του υπουργού δεν περιορίστηκε σε συμβολικό επίπεδο, αλλά συνοδεύτηκε από ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία καθαρισμού, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η εφαρμογή του σχεδίου στην πράξη.

Το πρόγραμμα «Καθαρή Γραμμή» υλοποιείται από το φθινόπωρο του 2025 και περιλαμβάνει καθαρισμούς, απομάκρυνση γκράφιτι και παρεμβάσεις συντήρησης σε σταθμούς και συρμούς του ΗΣΑΠ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής εικόνας του δικτύου.

Στη δράση συμμετείχαν και στελέχη των συγκοινωνιακών φορέων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την ενίσχυση της καθαριότητας και της καθημερινής λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα», προσθέτοντας πως «με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί».

Η παρέμβαση στον Ταύρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο παρεμβάσεων που εξελίσσεται σε διάφορους σταθμούς, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση της εικόνας του ΗΣΑΠ.

