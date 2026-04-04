Ο Τραμπ «θυμάται» τις 48 ώρες διορία και προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει

Επαναφορά του τελεσιγράφου 48 ωρών από τον Τραμπ στο Truth Social. Υπενθυμίζει στο Ιράν ότι ο χρόνος για συμφωνία τελειώνει.

Σε ένα ιδιότυπο πολεμικό «déjà vu», ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στην αγαπημένη του πλατφόρμα, Truth Social, για να θυμίσει στους ακολούθους του –και κυρίως στην Τεχεράνη– τις επιθετικές του προειδοποιήσεις. Η ανάρτηση αυτή αποτελεί επανάληψη και υπενθύμιση παλαιότερων απειλών του, με τον ίδιο να υπογραμμίζει με νόημα πως ο χρόνος για το Ιράν πλέον εξαντλείται επικίνδυνα.

Με την έναρξη «Θυμάστε όταν...», ο Τραμπ ανακυκλώνει τη ρητορική της «μέγιστης πίεσης», φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το τελεσίγραφο των 48 ωρών που είχε θέσει παλαιότερα.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr