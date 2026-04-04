Πολυτέλεια η έξοδος «για μια μπύρα» στην Ελλάδα: Βουτιά στην κατανάλωση παρά τα ρεκόρ στον τουρισμό

Η μπύρα είναι ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από μεγάλη εποχικότητα με το 70% της κατανάλωσης να γίνεται στο εξάμηνο που κορυφώνεται η τουριστική σεζόν.

Πτώση της τάξης του 5%-6% σημείωσε το 2025 η κατανάλωση στην αγορά της μπύρας αντανακλώντας τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα, παρά το γεγονός ότι μέχρι το 2024 διατηρούσε ανοδική πορεία φτάνοντας μάλιστα τα προ κρίσης επίπεδα του 2008.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ η παραγωγή το 2024 έφτασε σε 4,31 εκατ. εκατόλιτρα με τον τζίρο να διαμορφώνεται σε 626 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος και από τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι και το 2026 ξεκίνησε αρνητικά στο πρώτο δίμηνο με πτώση 1% χωρίς δηλαδή ακόμα να έχουν ξεκινήσει οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

