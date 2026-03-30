Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη έφερε στο φως ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Αλεξανδρής, υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα της υπόθεσης δεν συνάδουν με ισχυρισμούς περί άμυνας.

Νέες αναφορές για τα δεδομένα της υπόθεσης της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά έκανε ο δικηγόρος της οικογένειας, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Αλεξανδρής περιέγραψε στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, προκύπτουν από την εξέταση της υπόθεσης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στα τραύματα που έφερε το θύμα.

«Μέχρι και η λαβή του μαχαιριού προκάλεσε μώλωπες στο σώμα του Κλεομένη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι όσα θα προκύψουν στη συνέχεια της έρευνας αναμένεται να προκαλέσουν έντονο αντίκτυπο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία που – όπως είπε – έχουν τεθεί στη δικογραφία, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να στηρίζουν ισχυρισμούς περί άμυνας από την πλευρά του κατηγορούμενου.

«Νομίζω ότι καταρρίπτονται κάθε υποψία και κάθε αναφορά σε άμυνα του δράστη. Όταν έχουν σπάσει και το κεφάλι του ανθρώπου, όταν έχουμε τραύματα μήκους και όχι βάθους, γιατί το βάθος είναι δέκα εκατοστά, μήκους πέντε και τεσσάρων εκατοστών, απευθείας στην καρδιά.

Να δω με τι θράσος μπορεί ο δράστης να ψελλίσει ότι ήταν σε άμυνα. Όταν ακούμε ότι το μαχαίρι μπήκε τόσο βαθιά, που του προκάλεσαν τραύματα και η λαβή του μαχαιριού, καταλαβαίνετε τι στυγνή δολοφονία έγινε εκείνο το βράδυ…»

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιπλέον ευρήματα που, κατά τους ισχυρισμούς του, περιλαμβάνονται στην υπόθεση.

«Έχουμε χτυπήματα από ρόπαλα, μαχαίρι και σφυρί. Ήταν και αυτά αμυντικά; Αυτό το παλικάρι κυκλοφορούσε με όλα αυτά; Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Να δω πως θα σταθεί το αφήγημα για την άμυνα. Θυμίζω επίσης ότι δώσαμε πολλά στοιχεία στην κ. ανακρίτρια, μεταξύ των οποίων ζητήσαμε να ασκηθούν και νέες διώξεις. Να διερευνηθεί και ο ρόλος άλλων προσώπων.

Σήμερα ότι είδα ότι ο δράστης προσήχθη ξανά στην κυρία ανακρίτρια. Τώρα άρχισε η ανάκριση», τόνισε.