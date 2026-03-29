Αμερικανίδα αποζημιώθηκε με 14 εκατ. δολάρια μετά από κατανάλωση παγωτού που της στέρησε τη γονιμότητά της

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ δικαιώθηκε στο δικαστήριο μετά την κατανάλωση παγωτού που της στέρησε τη δυνατότητα να κάνει κι άλλα παιδιά.

Μια μητέρα στις ΗΠΑ έλαβε αποζημίωση ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού η κατανάλωση ενός παγωτού της στέρησε τη δυνατότητα να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Η Brandy Buckley ισχυρίστηκε ότι πριν από κάποια χρόνια κατάπιε ένα καρφί και κομμάτια μετάλλου ενώ έτρωγε το παγωτό που είχε αγοράσει.

Τώρα περιγράφει πως το «όνειρό» της να μεγαλώσει την οικογένειά της χάθηκε, αφού το περιστατικό της προκάλεσε τραυματισμούς που θα την συνοδεύουν σε όλη της τη ζωή. Το δικαστήριο αποφάσισε πρόσφατα ότι η Buckley δικαιούται αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι τόσο το κατάστημα παγωτού όσο και ο ιδιοκτήτης του, φέρουν ευθύνη.

Το παγωτό που μετατράπηκε σε εφιάλτη

Η 43χρονη εξήγησε ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 επισκέφθηκε ένα κατάστημα Bruster’s Ice Cream στο Palm Bay της Φλόριντα για να αγοράσει ένα γλυκό. Παρήγγειλε παγωτό βούτυρο-πεκάν από το παράθυρο drive-thru. «Παρατήρησα ότι υπήρχε ένα μεταλλικό καρφί στο χωνάκι, σχεδόν σφηνωμένο», είπε η Buckley στο WESH-TV. «Όταν κατάπια, ένιωσα κάτι στον λαιμό μου που κάπως κόλλησε. Νόμιζα ότι ήταν πεκάν, επειδή είχα αγοράσει παγωτό βούτυρο-πεκάν. Ήταν καρφί. Είχα καταπιεί ένα καρφί».

Η μητέρα αποφάσισε να πάει στο νοσοκομείο για ακτινογραφία, προκειμένου να επιβεβαιώσει τις υποψίες της, η οποία έδειξε ότι πράγματι είχε καταπιεί το αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο. Επιπλέον, η Buckley δήλωσε ότι είχε καταπιεί και «δύο μεταλλικά θραύσματα» που βρίσκονταν επίσης μέσα στο παγωτό. Όπως εξήγησε, αυτά «σφηνώθηκαν στο έντερό της», με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι επιπλοκές στην υγεία της

Στη συνέχεια, η μητέρα παρουσίασε επιπλοκές, καθώς ανέπτυξε θρόμβο αίματος, γεγονός που την άφησε ανίκανη να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Η Buckley είπε: «Αυτός ήταν ο στόχος και το όνειρό μου, να κάνω περισσότερα παιδιά. Ήταν τρελό, γιατί ποιος περιμένει να πάρει παγωτό και να βρει μέσα ένα καρφί;»

Σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε το 2019 κατά της Malabar Creameries, κατηγορώντας την ότι δεν διασφάλισε πως τα προϊόντα της ήταν ασφαλή για κατανάλωση, το παγωτό περιείχε «πολλά μεταλλικά καρφιά».

Η Buckley ανέφερε ότι υπέστη διάφορους τραυματισμούς στο κεφάλι, τον λαιμό, τα άκρα και το νευρικό σύστημα, καθώς και μόνιμη απώλεια σωματικών λειτουργιών και συνεχιζόμενη νευρολογική βλάβη. Η κατανάλωση του μολυσμένου παγωτού «οδήγησε τελικά σε μόνιμη υπογονιμότητα», όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της, εμποδίζοντάς την «να αποκτήσει επιπλέον παιδιά».

Η δικαίωση στο δικαστήριο και η αποζημίωση

Ένα σώμα ενόρκων στην κομητεία Brevard της επιδίκασε 14 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών της, καθώς και για να καλυφθούν τα υψηλά ιατρικά της έξοδα. Ο δικηγόρος της δήλωσε για την απόφαση: «Είμαστε ευγνώμονες που αυτή η εξαμελής επιτροπή ενόρκων εκπλήρωσε το καθήκον της και εξέτασε προσεκτικά όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της βλάβης που υπέστη η πελάτισσά μας και διασφαλίζει την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα».

