Ξέσπαμα Φραγκολιά: «Εγώ δεν έχω παιδιά, ούτε έχω παντρευτεί, άρα θα είμαι προβληματικός»

Ο Κώστας Φραγκολιάς άνοιξε ξανά το κεφάλαιο της κόντρας με τη Μαρία Σολωμού και τη Μαρία Μπακοδήμου, σχολιάζοντας με αιχμηρό αλλά και ειρωνικό τρόπο τις τοποθετήσεις τους για τους άντρες που δεν έχουν δημιουργήσει οικογένεια μετά τα 50.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο παρουσιαστής και ηθοποιός επέλεξε να απαντήσει με μια δόση σαρκασμού, στρέφοντας τα ίδια τα επιχειρήματα εναντίον τους.

Η ειρωνική απάντηση και τα «δύο μέτρα»

«Μπορεί να είμαστε προβληματικοί εμείς. Εγώ δεν έχω παιδιά, άρα θα είμαι προβληματικός. Ούτε έχω παντρευτεί, άρα πάλι προβληματικός», ανέφερε, σχολιάζοντας την άποψη ότι ένας άντρας χωρίς οικογένεια σε αυτή την ηλικία “κάτι έχει”.

Με τον τρόπο αυτό, ο Κώστας Φραγκολιάς έθεσε ξεκάθαρα το ζήτημα των «δύο μέτρων και δύο σταθμών», επισημαίνοντας πως αν μια αντίστοιχη δήλωση είχε ειπωθεί από άντρα προς γυναίκα, οι αντιδράσεις θα ήταν πολύ πιο έντονες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι προσωπικές επιλογές δεν μπορούν να μπαίνουν σε ένα καλούπι. Το αν κάποιος θέλει ή δεν θέλει να κάνει οικογένεια δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για να χαρακτηριστεί «λάθος» ή «προβληματικός».

Η άλλη πλευρά των σχέσεων

Ο ηθοποιός στάθηκε και στο ζήτημα των σχέσεων, σημειώνοντας πως η τοξικότητα δεν είναι μονοδιάστατη. Όπως είπε, μπορεί να εμφανίζεται και από τις δύο πλευρές, με διαφορετικές μορφές, αλλά εξίσου υπαρκτή.

Τόνισε, μάλιστα, ότι ο ίδιος δεν έχει βιώσει τοξική σχέση, θέλοντας να κρατήσει μια πιο ισορροπημένη στάση στο θέμα, χωρίς να μηδενίζει εμπειρίες αλλά και χωρίς να υιοθετεί γενικεύσεις.

Όσα είχαν προηγηθεί

Η Μαρία Μπακοδήμου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την άποψη της Μαρίας Σολωμού ότι εάν ένας άντρας μετά τα 50 δεν έχει κάνει ακόμα οικογένεια “κάτι πάει λάθος”, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Κώστα Φραγκολιά και του Δημήτρη Παπανώτα στο «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας (09.03.2026).

«Εγώ φρικάρω, έφτασα μπαμ 100 με αυτά που είπε η Μαρία. Κορίτσια, δεν βάζετε μυαλό, έτσι; Δηλαδή η Μαρία μου και η κάθε Μαρία, που κάνατε οικογένεια, κάνατε μία επιλογή. Αυτή η επιλογή δεν σας βγήκε, χωρίσατε, στεναχωρήσατε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, όλα αυτά», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Και εσείς κάνατε δηλαδή τις σωστές επιλογές, δεν κάνατε κανένα λάθος στη ζωή σας; Και εμείς που δεν κάναμε τέτοια επιλογή, που δεν κάναμε οικογένεια, δεν θέλαμε οικογένεια ή μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε και οικογένεια από θέμα υγείας είμαστε λάθος και κάτι τρέχει με εμάς; Ενώ εσείς τα κάνατε όλα τέλεια και είσαστε τέλειες; Πάτε καλά κορίτσια; Τώρα αλήθεια», πρόσθεσε για τη Μαρία Μπακοδήμου και τη Μαρία Σολωμού, που έχουν εκφράσει αυτήν την άποψη.

«Έχεις αφήσει έξω έναν παράγοντα: ότι γουστάρει ο άλλος να ‘ναι μπον βιβέρ. Δεν θέλει ευθύνες στο κεφάλι του, γιατί η οικογένεια δεν είναι άντε έτσι… έχεις τη μάνα της συζύγου, την οικογένεια της συζύγου, γιορτές, σχόλες, τη γιορτή της γυναίκας, τα παιδιά έχουν οικονομικά θέματα και θες, ρε παιδί μου, να ζήσεις τη ζωή σου», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Μπορούμε ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει ή μόνο οι γυναίκες το δικαιούνται; Αν το δικαιούνται μόνο οι γυναίκες, να μας το πείτε ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Μήπως κάτι δεν πάει καλά με τη Μαρία (σ.σ. Μπακοδήμου) και με την κυρία Σολωμού; Έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό ανθρώπους να εκφράζουν απόψεις άλλα αντ’ άλλων με ύφος ειδικού! Δηλαδή πραγματικά, φτάνει με τις βλακείες! Πόσες βλακείες μπορεί να ακούσει ένας άνθρωπος;

Πιστεύω ότι το πρόβλημα των κυριών των συγκεκριμένων με τους άντρες που δεν επιλέγουν να κάνουν οικογένεια είναι άλλο. Δεν αντέχουν τους μπον βιβέρς. Δεν τους αντέχουν. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι ένας άντρας αποφάσισε στη ζωή του να περνάει καλά. Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι ένα ναυάγιο σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά; Και δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, αφορά και τον άνδρα ενός ζευγαριού. Όταν υπάρχει ένα διαζύγιο, κάτι δεν πήγε καλά. Τι φοβάστε να το πείτε;», πρόσθεσε.

