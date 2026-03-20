«Της γυναίκας σου η καρδιά»: Για εμάς χτυπά

Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στον Σταυρό Του Νότου (21,28/3 και 4/4) με τη μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά».

Ο Θεός είναι γυναίκα και οι γυναίκες δεν πεθαίνουν ποτέ! Η μουσική υπαγόρευσε την προηγούμενη φράση, αυτή που ξεκίνησε το κείμενο και τον κόσμο όλο. Η μουσική και η Ρίτα Αντωνοπούλου, της γυναίκας που στεφανώνει με τη φωνή της βουνά, σκιάζει ήλιους και δροσίζει τους χορούς των αγνώστων πάνω στο φτερό του καρχαρία. Η τραγουδίστρια που δεν έχει το σημάδι του χρόνου, αλλά του άχρονου και που το φιλτράρει, διυλίζει μέσα από το πιο άμεσο επικοινωνιακό όργανο. Ναι, αυτό που μας προσφέρει και μας κάνει να το αναζητάμε, να το προσμένουμε…

Ο λόγος ο προφορικός που ανυψώνεται σε μουσικό, μελωδικό, δυνατό, λεπτό, εύπλαστο, υπεράνθρωπο, αυτόν δίνει η Ρίτα Αντωνοπούλου και με αυτόν αγκαλιάζει τους πάντες και λίγο παραπάνω τις γυναίκες και λίγο παραπάνω τη μουσική παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Και μπορεί η φωνή να είναι παντού και να φτιάχνει σημεία ξαφνικά και άφθαρτα και οι συγκεντρώσεις να γίνονται όπου να ναι, όμως σε έναν τόπο όλοι πάνε και όλοι περνάνε καλά, στον «Σταυρό του Νότου» (Plus). Εκεί θα είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου με την παράσταση που μιλά για τη Γυναίκα, την ιερή και ατελείωτη πηγή ζωής και θαυμάτων. Η πρεμιέρα είναι αύριο και λίγο πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, λάβετε, φάγετε, μελωδίες, φωνές, μουσικές, εικόνες θηλυκές.

«Της γυναίκας σου η καρδιά» είναι γαλαξίας και άβυσσος



Το κείμενο γράφεται και παίζει το κομμάτι «Πότε θα πάμε στα βουνά». Ακούς τη Ρίτα Αντωνοπούλου να σκαρφαλώνεις στις κορυφές του κόσμου και σαν το άγριο άτι να σαρώνει πεδιάδες και δρόμους και με την αυθεντική, δυνατή, ευγενική ψυχή της να συναντά άνδρες και γυναίκες σε μια παράσταση που αφορά τα φύλα, τα άφυλα, τα έμφυλα, τα φύλλα της καρδιάς, των δέντρων, της ψυχής, της μουσικής, του λόγου. Η γυναίκα να είναι ο ήλιος, το φεγγάρι, το ποτάμι, το χώμα, το πτώμα, η ανάσταση, ο ρόλος, οι ρόλοι, οι ήρωες, οι απαρχές, οι πορείες, οι ανθρώπου ευλογίες και οι ιερές λιτανείες.

Μέσα από γλυκές και ατρόμητες κιθάρες, μέσα από βιολιά που στάζουν μέλι και θυμάρι, μέσα από το πιάνο που είναι άστρο παντοτινό, μέσα από το ακορντεόν που είναι ο ήχος του μέσα κόσμου και μέσα από το τραγούδι, αυτή την πανάρχαιη μορφή επικοινωνίας, διάδοσης, ξεδιπλώνονται οι πολλαπλές όψεις της γυναικείας ταυτότητας. Δεν χρειάζεται τους ρόλους να αναφέρω, γιατί πολύ απλά τους φέρω τους ξέρω του καρτερώ τους αγαπώ τους λαχτάρω και πρέπει να τους αγαπώ και όχι να τους μισώ. «Της γυναίκας σου η καρδιά» είναι γαλαξίας και άβυσσος που χωρά τις γυναίκες μας, τους άντρες μας, τα παιδιά, τον μάταιο τούτο κόσμο.

Να μοιραστείτε αυτό που θα νιώσετε



Το μυαλό σε φέρνει απέναντι σε βιτρίνα καταστήματος ρούχων. Το μαγαζί υπό διάλυση και οι λευκές κούκλες μόνες τους, πληγωμένες, μα ανθεκτικές. Εκεί, όμως, ζει η γυναίκα και ο άντρας που αγαπά και ξέρει να πονά, να υποχωρεί, να βοηθά και να αγκαλιάζει τη σύντροφό του. Η μουσική παράσταση δεν έχει σκοπό να σε μάθει με το ακαδημαϊκό της ύφος, ούτε με αυτό της «αυθεντίας» που σε ψυχαγωγεί επειδή ξέρει. Όχι. Σε αυτό το εγχείρημα η Ρίτα Αντωνοπούλου και οι συνεργάτες της θα σας κάνουν να ακουμπήσετε το βίωμα, την πληγή και αυτό που θα νιώσετε να το μοιραστείτε μέσα σας, με τους ανθρώπους σας, με όλους όσους θα είναι στον εμβληματικό «Σταυρό του Νότου» (Plus). Και δίπλα σε αυτή τη αξιοσέβαστη γυναίκα θα βρίσκονται καλλιτεχναρές (sic) όπως οι Παντελής Κυραμαργιός, Βαγγέλης Τούντας, Ντίνος Χατζηιορδάνου. Στην ηχοληψία θα είναι ο Σάκης Πυριόχος και στα κείμενα-επιμέλεια παράστασης, συμπαραστάτης ο Νίκος Κολλάρος. Εκεί στον Νότο, λοιπόν, για άλλη μια φορά, για τη Ρίτα, τις γυναίκες, τους άντρες, για όλους μας!

INFO

Ρίτα Αντωνοπούλου

«Της Γυναίκας Σου Η Καρδιά»

Σταυρός Του Νότου Plus [Φραντζή 14, Νέος Κόσμος]

Σάββατα 21, 28 Μαρτίου, & 4 Απριλίου

Συντελεστές

Κιθάρα, πιάνο, τραγούδι: Παντελής Κυραμαργιός

Βιολί: Βαγγέλης Τούντας

Ακορντεόν: Ντίνος Χατζηιορδάνου

Ηχοληψία: Σάκης Πυριόχος

Επιμέλεια παράστασης - Kείμενα:

Ρίτα Αντωνοπούλου, Νίκος Κολλάρος

Οργάνωση Παραγωγής: Melodica Art Productions

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications.

