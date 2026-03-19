«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις»: Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

Διοικητής της ιρανικής αστυνομίας ικετεύει ισραηλινό πράκτορα σε μια δραματική τηλεφωνική συνομιλία που διέρρευσε.

Oι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να τηλεφωνούσαν, απειλώντας ονομαστικά τους Ιρανούς αξιωματούχους ασφαλείας και τις οικογένειές τους, εάν δεν παραμερίσουν σε περίπτωση λαϊκής εξέγερσης για την ανατροπή των μουλάδων.

Σε ένα από αυτά τα τηλεφωνήματα, όπως αποτυπώνεται σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, ένας Ιρανός απευθύνει έκκληση για βοήθεια στον Ισραηλινό πράκτορα που τον απειλεί.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας που διέρρευσε, ο ανώτερος αξιωματικός της ιρανικής αστυνομίας λέει σε έναν πράκτορα της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ: «Ορκίζομαι στο Κοράνι ότι δεν είμαι εχθρός σας» και ικετεύει για βοήθεια για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

