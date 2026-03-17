Στη Γαλλία, νόμος υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να μην πετούν το απούλητο φαγητό: Τέλος στη σπατάλη τροφίμων

Ένας νέος νόμος - ορόσημο ανατρέπει τα δεδομένα στην Ευρώπη, αντιμετωπίζοντας πέρα από τη σπατάλη φαγητού και την κοινωνική ανισότητα.

Σε έναν κόσμο όπου - δυστυχώς - εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα καθημερινά γεύματά τους, η εικόνα τόνων τροφίμων να καταλήγουν καθημερινά στα σκουπίδια είναι προκλητική και ηθικά απαράδεκτη.

Η Γαλλία αποφάσισε να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση, ψηφίζοντας μια νομοθεσία κατά της ατελείωτης σπατάλης τροφίμων, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που απαγόρευσε στα σούπερ μάρκετ να πετούν τα τρόφιμα που δεν αγοράζονται. Με την ψήφιση του νόμου Loi Garot, όλα τα καταστήματα τροφίμων άνω των 400 τετραγωνικών μέτρων υποχρεούνται πλέον να δωρίζουν τα τρόφιμα που παραμένουν απούλητα - αλλά μπορούν ακόμα να καταναλωθούν - σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr