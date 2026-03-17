Τούμπα: Αναβλήθηκε η δίκη των 8 οπαδών για τα επεισόδια στα δημοσιογραφικά - Παραμένουν κρατούμενοι

Αναβολή στη δίκη των 8 για τις απειλές σε δημοσιογράφους στην Τούμπα, με τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπό κράτηση.

Η υπόθεση με τους προπηλακισμούς δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας παραμένει ανοιχτή, καθώς το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης για την Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Οι 8 συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός, θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη νέα δικάσιμο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε ένταση στην αίθουσα, με τους κατηγορούμενους να αντιδρούν, πριν τα πνεύματα ηρεμήσουν με την παρέμβαση των αστυνομικών.

Κατηγορίες με «οπαδικό» υπόβαθρο και επιβαρυντικό νόμο

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί δίωξη για απειλή διάπραξης εγκλημάτων και παράνομη βία, πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν από κοινού εντός αθλητικών εγκαταστάσεων και με αφορμή αθλητική εκδήλωση. Οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ωστόσο συνοδεύονται από τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι, την Κυριακή 15 Μαρτίου οπαδοί του ΠΑΟΚ επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους που κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στη γηπεδούχο ομάδα και τον Λεβαδειακό, για την 25η αγωνιστική της Super League, ενώ μετά την επέμβαση της ΕΛΑΣ οι δημοσιογράφοι φυγαδεύτηκαν στην αίθουσα Τύπου, όπου και παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Συνολικά 14 ταυτοποιημένοι

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στους 8 που συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, συνολικά 14 άτομα έχουν ταυτοποιηθεί για το περιστατικό, με τους υπόλοιπους να αναζητούνται.

Μάλιστα, κατά τη μεταγωγή των συλληφθέντων στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ομάδα περίπου 50 ατόμων συγκεντρώθηκε στο σημείο, εξαπολύοντας απειλές κατά δημοσιογράφων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 14 ατόμων, τα περισσότερα εκ των οποίων συνελήφθησαν, που εμπλέκονται σε περίπτωση φραστικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη λεκτική επίθεση ζητήθηκε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τα δημοσιογραφικά θεωρεία.

Έπειτα από επιστάμενη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται σε περίπτωση λεκτικής επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ (8) και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία».

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εμπλέκονται σε συμβάν κατά το οποίο απογευματινές ώρες χθες (15-03-2026), προ της έναρξης ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ