Ελληνικό «FBI»: Ξεσκέπασε κύκλωμα φοροδιαφυγής - 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους μοντέλα, παίκτες ριάλιτι και TikToker

Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Αττική για κύκλωμα εικονικών εταιρειών που προκάλεσε ζημία 11 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ. Συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ τους λογιστές, επιχειρηματίες και γνωστά πρόσωπα των social media.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3) στην Αττική, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία 11 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων.

Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 22 συλλήψεις, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στις συλλήψεις περιλαμβάνονται δύο μοντέλα, παίκτες reality show και ένας TikToker.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναμένουν να αποκαλυφθεί πλήρως η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του κυκλώματος, καθώς και το συνολικό εύρος της οικονομικής ζημίας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ