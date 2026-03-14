Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο αόρατος αγιατολάχ με τις offshore που «κληρονομεί» τη μάχη με τη Δύση
H δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού σηματοδοτεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία καμπής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο διάδοχός του, ο γιος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αντιπροσωπεύει τόσο τη συνέχεια όσο και την αντίφαση στο σύστημα που καθιερώθηκε μετά την Ιρανική Επανάσταση το 1979, λένε οι αναλυτές. Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ άλλωστε είχε αποκλείσει το σενάριο να τον διαδεχθεί ο γιος του, καθώς η Ισλαμική Επανάσταση έβαλε τέλος σε αιώνες κληρονομικής μοναρχίας.
Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι κληρικός που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός δημοσίου αξιώματος, αλλά δίπλα στην εξουσία, εργαζόμενος στο Γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη. Συχνά θεωρούνταν θεματοφύλακας και διαμεσολαβητής της εξουσίας παρά δημόσια πολιτική προσωπικότητα με επίσημο χαρτοφυλάκιο.
