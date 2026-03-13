Το μήνυμα Ανδρουλάκη με τη διαγραφή Οδυσσέα, ο περιζήτητος Κένταυρος και ο ανασχηματισμός που ξέκοψε ο Μητσοτάκης

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ. Ποιοι θέλουν τα ελληνικά anti-drone συστήματα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ.

Δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο ότι ο Μητσοτάκης χθες μέσω του iefimerida ξέκοψε τα σενάρια πρόωρων εκλογών λόγω και των καλών δημοσκοπήσεων αυτή την περίοδο για τη ΝΔ. Άλλωστε, όποιος μιλάει με τον πρωθυπουργό τον ακούει να... προκαλεί τον συνομιλητή του να περιμένει ότι θα τηρήσει τη δέσμευσή του.

Το πιο ενδιαφέρον που είπε είναι ότι δεν έχει πρόθεση να κάνει ανασχηματισμό, ούτε καν έναν τελευταίο πριν τις εκλογές του 2027 για να... βολευτούν και μερικοί βουλευτές που δεν έχουν υπουργοποιηθεί. Για το θέμα υπάρχουν δύο σοβαρά επιχειρήματα.

Αφενός, ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι οι επιλογές στον πάγκο δεν είναι και φοβερές. Αφετέρου, αν βγάλεις μερικούς τώρα, δημιουργείς μια κάβα απογοητευμένων όταν αυτό που χρειάζεσαι είναι συσπείρωση.

